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लेदर एक्सपोर्टर्स के आए अच्छे दिन!: ILPA फेयर में कानपुर के जूते, बैग और बेल्ट की मचेगी धूम

कोलकाता सोर्सिंग फेयर में आएंगे पोलैंड और यूरोप के खरीदार

यूरोप खरीदेगा कानपुर का लेदर!
यूरोप खरीदेगा कानपुर का लेदर! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 12:39 PM IST

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कानपुर: लगातार पिछले दो सालों से वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे कानपुर के लेदर कारोबारियों के लिए अब इंडियन लेदर प्रोडक्ट एसोसिएशन (इल्पा) की ओर से राहतभरी खबर सामने आई है. कोलकाता में इल्पा की ओर से 28 से 30 अक्टूबर तक होने वाले सोर्सिंग फेयर (दूसरा संस्करण) में पोलैंड समेत यूरोप के कई कारोबारियों ने आने के लिए अपनी सहमति दे दी है. साथ ही कारोबारियों ने खासतौर से कानपुर के लेदर निर्यातकों द्वारा तैयार जूते, बैग, बेल्ट भी खरीदारी के लिए मंगाए हैं.

कानपुर के लेदर उत्पादों की यूरोप में भारी मांग (Video Credit: ETV Bharat)

फेयर क्यों है खास: कानपुर के अलावा इस फेयर में दिल्ली, नोएडा, मुंबई से भी लेदर कारोबारी पहुंचेंगे. फेयर से जुड़ी तमाम जानकारियों को कानपुर के लेदर निर्यातकों संग साझा करने के लिए इल्पा की ओर से एक निजी होटल में रोड शो कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें अच्छी संख्या में मौजूद लेदर निर्यातकों ने फेयर में पहुंचने के लिए अपनी हामी भरी.

कोलकाता में होगा सोर्सिंग फेयर
कोलकाता में होगा सोर्सिंग फेयर (Photo Credit: ETV Bharat)

कोलकाता में पिछले साल पहले फेयर से शुरुआत की थी. जिसमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला था. अब ये हमारा दूसरा संस्करण है. इस फेयर में पोलैंड से 12 कारोबारियों ने पहुंचने की स्वीकृति दे दी है. इसके अलावा यूरोप से निर्यातक आएंगे. यहां पर लेदर कारोबारियों के साथ ही मशीनरी (लेदर से संबंधित), केमिकल (लेदर) इंडस्ट्री के कारोबारी भी पहुंचेंगे. कुल 150 स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं. जिनमें से 70 प्रतिशत स्टॉल्स बुक हो चुके हैं.- अजहर, इंडियन लेदर प्रोडक्ट्स एसोसिएशन


लेदर कारोबारियों के लिए सुनहरा मौका: इस पूरे मामले को लेकर काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (सीएलई) के वाइस चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा, इल्पा की ओर से जो फेयर लगने जा रहा है. उसमें कई देशों के निर्यातक खरीदारी करने आ रहे हैं. यह फेयर निश्चित तौर पर मौजूदा हालातों के बीच लेदर कारोबारियों के लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है. उन्होंने कहा, तमाम वैश्विक और आर्थिक संकटों के बीच देश की लेदर इंडस्ट्री लगातार संभल रही है. सरकार हमारी मदद कर रही है. हम अब नए देशों की ओर कारोबार विस्तार पर फोकस कर रहे हैं.

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