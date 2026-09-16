कानपुर में वकीलों की हड़ताल: हर बुधवार को ठप रहेगा न्यायिक काम, जानिए क्यों सड़कों पर उतरे वकील
कानपुर में वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया. हाईकोर्ट के आदेश और विभिन्न मांगों के विरोध में हर बुधवार हड़ताल का फैसला लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 5:33 PM IST
कानपुर: कानपुर कचहरी में अधिवक्ताओं ने बुधवार को न्यायिक कार्य का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है. बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के आह्वान पर कचहरी परिसर में बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकजुट हुए. अधिवक्ताओं ने 'अधिवक्ता एकता जिंदाबाद' और 'हमारी मांगें पूरी करो' के नारे लगाते हुए एकजुटता का संदेश दिया और कामकाज पूरी तरह ठप रखा.
10 और 11 सितंबर को कानपुर में बार और लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ था.
हर बुधवार हड़ताल करने का वकीलों ने लिया फैसला: इस सम्मेलन में वकीलों की समस्याओं और प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई थी. मांगें न माने जाने के विरोध में निर्णय लिया गया था कि हर बुधवार को वकील न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे. उसी निर्णय के तहत बुधवार को पहली बार हड़ताल की गई. प्रांतीय सम्मेलन के फैसले के तहत बार और लॉयर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को ही नोटिस जारी कर सभी वकीलों को सचेत कर दिया था.
नियम तोड़ने पर सदस्यता रद्द करने की दी गई चेतावनी: चेतावनी दी गई थी कि यदि कोई भी वकील न्यायिक कार्य करता पाया गया, तो दोनों संस्थाओं से उसकी सदस्यता निलंबित कर दी जाएगी. इसका असर बुधवार को कचहरी में साफ दिखा और अदालतों में सन्नाटा पसरा रहा. इस दौरान रजिस्ट्री दफ्तर बंद करा दिया गया और परिसर में फोटोकॉपी, स्टाम्प वेंडर व टाइपिस्ट की दुकानें भी बंद रहीं. बुधवार सुबह से ही अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में घूम-घूमकर नारेबाजी की और सहयोग की अपील की.
हाईकोर्ट के आदेश को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश: वकीलों ने अलग-अलग टीम बनाई जिसमें एक समूह अदालत परिसर, दूसरा रजिस्ट्री कार्यालय और तीसरा तहसील की ओर गया. कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री विनय मिश्रा ने बताया कि हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर के एक आदेश को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है. इस आदेश में वकीलों पर दर्ज मुकदमों को उन्नाव स्थानांतरित करने और FIR दर्ज होने पर स्वतः संज्ञान लेकर बार काउंसिल से वकालत से रोकने के निर्देश शामिल हैं.
वकीलों ने सरकार के सामने रखीं अपनी प्रमुख मांगें: वकीलों की प्रमुख मांगों में कल्याणकारी कोष को बढ़ाना शामिल है, जिसके तहत निधन या 30 वर्ष की वकालत पूरी होने पर मिलने वाली 5 लाख की राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की मांग की गई है. इसके अलावा नए अधिवक्ताओं को शुरुआती 5 वर्षों तक स्टाइपेंड देने और 70 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ताओं को पेंशन देने की मांग रखी गई है. साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु के वकीलों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने और 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' लागू करने की मांग भी की गई है.
मांगें न पूरी होने पर देशव्यापी आंदोलन का अल्टीमेटम: महामंत्री विनय मिश्रा ने बताया कि इस हड़ताल को प्रदेशभर से व्यापक समर्थन मिला है. गाजियाबाद, गोरखपुर, बाराबंकी, रायबरेली, सोनभद्र, मिर्जापुर, सहारनपुर और बागपत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी 22 जिलों में वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार और प्रशासन ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो जल्द ही 'राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन' बुलाकर देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी.
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