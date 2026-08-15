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कानपुर स्कूली शिक्षा में पिछड़ा! कागजी आंकड़ों में अव्वल, जमीनी 'लर्निंग' में फेल

PGI-D इंडेक्स 2025-26 की रिपोर्ट में क्यों पिछड़ गया कानपुर?

'पूरब का मैनचेस्टर' पढ़ाई में क्यों पिछड़ा?
'पूरब का मैनचेस्टर' पढ़ाई में क्यों पिछड़ा? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 7:24 AM IST

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कानपुर: जिस कानपुर को कभी उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक इंजन और 'पूरब का मैनचेस्टर' कहा जाता था, और जो आज भी अपनी तकनीकी मेधा के लिए जाना जाता है, वही कानपुर स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय मानकों पर पिछड़ता नजर आ रहा है. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ताजा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स (पीजीआई-डी) 2025-26 की रिपोर्ट ने कानपुर की शिक्षा व्यवस्था के विरोधाभास को उजागर किया है.

कानपुर की शिक्षा का कड़वा सच: 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत कागजी आंकड़ों और प्रशासनिक रिपोर्टिंग में तो जिला दौड़ रहा है, लेकिन पुराने औद्योगिक स्लम क्षेत्रों में बच्चों की गिरती उपस्थिति, सुदूर घाटमपुर-बिल्हौर के ब्लॉकों में 'डिजिटल लर्निंग' का अभाव और वास्तविक 'लर्निंग आउटकम' की कमी ने कानपुर को राष्ट्रीय इंडेक्स के शीर्ष पायदानों से दूर रखा है.

कानपुर स्कूली शिक्षा में पिछड़ा! (Video Credit: ETV Bharat)

पड़ताल में खुली पोल: ईटीवी भारत संवादादाता ने आईआईटी जैसे नामचीन संस्थान वाले शहर में बेसिक शिक्षा विभाग का हाल जानना चाहा, तो इस स्मार्ट सिटी में खंडहर भवन वाले विद्यालय संचालित मिले. विभाग को बजट भले ही सरकार की ओर से करोड़ों रुपये में मिलता हो, पर स्कूलों के अंदर शिक्षकों के पहुंचने तक का रास्ता नहीं है. बच्चों को जिस किचन का खाना दिया जाता है, उसकी दीवारें कब बारिश में भरभराकर गिर जाएंगी, ये केवल वहां जान जोखिम में डालकर पढ़ाने वाले शिक्षक ही जानते हैं.

आईआईटी वाले शहर में प्राइमरी शिक्षा बेहाल
आईआईटी वाले शहर में प्राइमरी शिक्षा बेहाल (Photo Credit: ETV Bharat)

कानपुर में स्कूलों और बच्चों की संख्या:

  • शहर में कुल प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों की संख्या: 1937
  • इन स्कूलों में पढ़ने वाले कुल बच्चों की संख्या: 13632

प्राथमिक विद्यालय पिपरा क्षेत्र कल्याणपुर का बुरा हाल: यहां दोपहर दो बजे से पहले ही शिक्षक स्कूल में ताला लगाकर घर जा चुके थे. हालांकि पूरे परिसर में केवल झाड़ियां, घास आदि ही नजर आई. जिस भवन के बाहर किचन अंकित था, उसकी दीवारें बहुत अधिक कमजोर हो चुकी हैं. एक अतिरिक्त कक्ष के ठीक बगल में बने भवन के बाहर लगा लोेहे का दरवाजा पूरी तरह से गल चुका है.

उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरार का हाल: इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरार में चारों ओर केवल घास झाड़ियां ही दिख रही थीं. साथ ही जो परिसर के अंदर भवन बने, वह खंडहर जैसे दिख रहे थे. शिक्षकों के लिए केवल एक पगडंडी जैसा रास्ता बना है. शिक्षकों का कहना था, बारिश के दौरान तो जितनी देर यहां रहो, उतनी देर सांप समेत अन्य जंगली जीवों के काटने का डर सताता है. बच्चों को जमीन पर बैठाने में बहुत अधिक डर लगता है.



बीएसए का दावा: जब इस मामले को लेकर कानपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह से बात की गई, तो उनका कहना था शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो परफार्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें कानपुर का यूपी के अंदर आठवां स्थान है. कानपुर को कुल 600 में से 301 अंक मिले हैं. उन्होंने ठोस दावा किया, कानपुर लगातार प्रगति कर रहा है. यहां के स्कूलों की जो कमियां हैं, उन्हें लगातार दुरुस्त कराया जा रहा है. जबकि इसके उलट उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के संरक्षक राकेश बाबू पांडेय ने कहा, हर साल बेसिक शिक्षा विभाग के पास करोड़ों रुपये का बजट आता है. लेकिन, सिस्टम में खामियां बहुत अधिक हैं. जिनमें सुधार नहीं दिखता. मिड डे मील का उदाहरण देते हुए कहा, सरकार की मंशा है 80 प्रतिशत छात्र स्कूल आएं. पर केवल 50 से 60 प्रतिशत बच्चे ही स्कूल आ पाते हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, विभाग के खंड शिक्षाधिकारी सिस्टम को बेहतर नहीं करना चाहते. सरकार अगर इन पर नकेल कसे तो शायद बिगड़ी हुई तस्वीर बदल सकती है.

परफार्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कानपुर की स्थिति:

  • लर्निंग आउटकम में कुल अंक: 290 में से 165
  • इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शन में कुल अंक: 90 में से 50 अंक
  • इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड स्टूडेंट एनटाइलमेंट्स में कुल अंक: 51 में 22
  • स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन में कुल अंक: 35 में से 11
  • डिजिटल लर्निंग में कुल अंक: 50 में से 15
  • गर्वनेंस प्रॉसेस में कुल अंक: 84 में से 38


सुधार का भरोसा: इस पूरे मामले को लेकर खंड शिक्षाधिकारी दीपक अवस्थी ने कहा, हम सिस्टम की सभी खामियों को चिह्नित करके उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो, इसके लिए शिक्षकों संग घर-घर जाकर अभिभावकों से संपर्क किया जाता है. उन्हें सरकार की योजनाएं बताई जाती हैं. जिन स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं, वहां के बच्चों को अन्य स्कूलों में ले जाकर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं. उन्होंने कहा कि लक्ष्य है कि आगामी परफार्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में कानपुर टॉप-थ्री शहरों में जरूर शामिल हो.


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