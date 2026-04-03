ETV Bharat / state

दुखद; कानपुर में सरसों की कटाई के दौरान थ्रेसर में फंसकर मजदूर की मौत

सजेती थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव में खेत पर काम करने के दौरान हुआ हादसा. परिवार में मचा कोहराम.

सरसों कटाई के दौरान युवक की मौत.
सरसों कटाई के दौरान युवक की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : सजेती थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव में मशीन से सरसों कटाई के दौरान एक मजदूर की दुखद मौत हो गई. युवक फसल कटाई के दौरान थ्रेशर में फंस गया था. युवक की मौत की खबर मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस ने ट्रैक्टर और फसल काटने वाली मशीन को कब्जे में ले लिया है.

थाना प्रभारी अनुज भारती ने बताया कि शेखपुर गांव निवासी दीपक (25) मजदूरी करता है. बीते गुरुवार को वह वमेहरअलीपुर और शेखपुर गांव के बीच स्थित एक खेत पर मजदूरी करने गया था. वह ट्रैक्टर से चलने वाली थ्रेशर से सरसों की फसल की कटाई कर रहा था. इसी दौरान अचानक उसका एक हाथ कटर मशीन में फंस गया. मौके पर मौजूद ग्रामीणों और अन्य मजदूरों ने तुरंत मशीन बंद कराने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. कटर से लहूलुहान दीपक की मौके पर ही मौत हो गई.



थाना प्रभारी अनुज भारती के अनुसार प्राथमिक जांच में युवक की मौत हादसा प्रतीत ही है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. ट्रैक्टर और कटर मशीन को कब्जे में ले लिया गया है. परिजनों की तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

WORKER DIES IN THRESHER
KANPUR THRESHER ACCIDENT
KANPUR ACCIDENT
ACCIDENT DURING HARVEST
WORKER DIES IN THRESHER ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.