कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का काला सच; टेलीग्राम ग्रुप्स पर होता था सौदा, रहें सावधान
DPC पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि कानपुर के 10 से अधिक निजी अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट अवैध रूप से संचालित होता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 8:37 AM IST
कानपुर: किडनी कांड ने सिस्टम को खामियों को उजागर कर दिया है. पुलिस से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक अफसर अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का सच जानकर चौंक गए हैं. इस कांड में अब तक 9 लोग गिरफ्तार हैं, जबिक फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. ETV भारत ने पुलिस अधिकारी, नैफ्रोलॉजिस्ट और डोनर से बात की. यह जाना कि किडनी ट्रांसप्लांट जरूरी है, तो किन बातों का ध्यान रखें. पढ़ें यह रिपोर्ट.
कैसे हुआ रैकेट का खुलासा: मेरठ में रहने वाली पारुल तोमर पिछले 8 साल से डायलिसिस करा रही थीं. कुछ महीने पहले उनके परिजनों ने पारुल की किडनी ट्रांसप्लांट का प्लान बनाया. डोनर की तलाश शुरू हुई तो टेलीग्राम पर एक ग्रुप की मदद से वह उत्तराखंड निवासी आयुष से मिलीं. अभी तक पारुल और आयुष को यह नहीं पता था, कि जिस किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वह दोनों तैयार हुए हैं, उससे एक किडनी कांड बनेगा और बड़े रैकेट का पर्दाफाश होगा.
डोनर की शिकायत से खुला मामला: इन दोनों ने कानपुर के आहूजा अस्पताल में अपना किडनी ट्रांसप्लांट तो करा लिया, पर उसी डोनर आयुष ने जब अपनी किडनी के बदले पूरी रकम यानी 9 लाख न मिलने पर पुलिस आयुक्त से शिकायत की.
कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों ने कानपुर में किडनी कांड का खुलासा कर दिया. शहर के रावतपुर थाने में दर्ज मामले में अभी तक 9 आरोपियों को जहां जेल भेजा गया. वहीं, पुलिस को यह भी पता लगा वर्षों से कानपुर के कई निजी अस्पतालों में किडनी कांड का काला सच लिखा जा रहा था.
आरोपियों ने पुलिस को क्या बताया: DPC पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि इस मामले में 9 आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया. आरोपी शिवम ने पुलिस को बताया कि कानपुर के 10 से अधिक निजी अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट अवैध रूप से संचालित होता है.
ओटी टेक्नीशियन का काम करने वाले और वैन चालक डॉक्टर बनकर आते थे. मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट करते थे. डोनर वह होता था, जिसे रुपयों की जरूरत होती थी. वहीं, रेस्पिएंट से किडनी के नाम पर मोटी रकम दलाल और बिचौलिए ऐंठते थे.
9 लाख रुपए डोनर को देकर रेस्पिएंट से 80-90 लाख रुपए लिए जाते थे. हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने कानपुर के एक निजी अस्पताल में दक्षिण अफ्रीका की एक महिला मरीज की किडनी ट्रांसप्लांट कर दी.
अब कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों की टीमों के सदस्य इस किडनी कांड की सभी परतें बारीकी से हटा रहे हैं. इसमें उन्हें रोज ही चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं. जो आरोपी अभी फरार हैं, उनमें डॉ. अफजाल, अली, डॉ. रोहित समेत अन्य हैं. वहीं, किडनी कांड के इन आरोपियों ने अपने नेटवर्क का जाल मेरठ, नोएडा, दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद से लेकर उत्तराखंड तक फैला रखा था. तीन अलग-अलग टेलीग्राम ग्रुप्स पर 1000 से अधिक सदस्य जुड़ चुके थे.
2019 में 17 आरोपियों को भेजा गया था जेल: DCP पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि कानपुर में साल 2019 में किडनी कांड का खुलासा किया गया था. इसमें बर्रा थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था. मुख्य रूप से आरोपी राजा का नाम सामने आया था.
इसके बाद कुल 17 आरोपियों को जेल भेजा गया था. इस मामले में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है. उन्होंने बताया कि अब कमिश्नरेट पुलिस की ओर से उस मामले में शामिल रहे सभी आरोपियों से पूछताछ हो रही है. उस कांड से किडनी कांड के तार भी जुड़ रहे हैं क्या? इस एंगल पर भी हम कवायद कर रहे हैं.
डोनर बोलीं- मैंने अपनी किडनी पति को दी: एएनडी डिग्री कॉलेज में प्रो. संगीता अवस्थी ने बताया कि जनवरी 2024 में उनके पति को किडनी की गंभीर समस्या हुई. कई चिकित्सकों से बात की गई. फैसला किया कि अब किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे. पत्नी होने के नाते मैंने फैसला किया अपनी किडनी दूंगी.
जब मानक के अनुरूप सारे टेस्ट कराए गए तो मेरा ब्लड ग्रुप, टिश्यू भी मैच कर गया. 9 जुलाई 2025 को सफल किडनी प्रत्यारोपण के तहत मैंने अपनी किडनी पति को दे दी. हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ. पति भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और मैं भी.
उन्होंने कहा जब हम डोनर की तलाश कर रहे थे, तब कई बिचौलिए हमारे पास आए. मोटी रकम की मांग की. पर, हमने जागरूकता दिखाई. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहता है, तो उसे अनुभवी चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए. किसी दलाल या ऐसे व्यक्ति के झांसे में नहीं आना चाहिए जिससे वह अपना नुकसान कर बैठे.
नैफ्रोलॉजिस्ट बोले-किडनी खराब होने पर घबराएं नहीं: जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में संविदा पर कार्यरत नैफ्रोलॉजिस्ट डॉ. युवराज गुलाटी ने बताया कि करीब 20 साल पहले जब किसी मरीज को किडनी की दिक्कतें होती थीं.
तब दो अहम कारण थे, मरीज का बीपी या शुगर से प्रभावित होना. हालांकि, पिछले 10 सालों में नए कारण सामने आए, जिससे किडनी खराब होने लगी. इनमें पाश्चात्य जीवनशैली को अपनाना, वर्क फ्रॉम होम की आदत अपनाना, मोटापा, पैक्ड व जंक और तले हुए खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन शामिल रहे.
उन्होंने कहा कि अगर मरीज अपनी किडनी का ध्यान रखेगा और समय से अच्छे चिकित्सक से संपर्क करेगा तो कई बेहतर दवाइयां हैं. कुछ जरूरी टेस्ट करवाने के बाद हम देख सकते हैं हमारी किडनी कितनी स्वस्थ है?
उन्होंने कहा कि जब किडनी ट्रांसप्लांट का विकल्प लेना हो तो केवल परिवार के सदस्यों को ही इसकी अनुमति होती है. अगर कोई बाहरी व्यक्ति डोनर बना है, तो आपको बेहद सतर्कता बरतनी होगी.
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के नैफ्रोलॉजिस्ट डॉ. युवराज गुलाटी ने बताया कि शहर में किडनी मरीजों का इलाज जहां एलएलआर अस्पताल, कांशीराम और उर्सला अस्पताल में किया जाता है.
वहीं, कानपुर में बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों- महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, झांसी, उरई, बांदा आदि से मरीज इलाज कराने आते हैं. शहर में मरीजों के लिए जहां डायलिसिस की एलएलआर और कांशीराम अस्पताल में सरकारी खर्च पर सुविधाएं हैं. शहर के गुमटी नंबर पांच स्थित कौशलपुरी में और कैंट में चेरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से महज एक रुपये में डायलिसिस की सुविधा मिलती है.
युग दधीचि देहदान अभियान: शहर में 15 नवंबर 2003 से युग दधीचि देहदान अभियान के तहत अभी तक 320 लोगों के देह मेडिकल कॉलेज को दान के रूप में सौंपे जा चुके हैं.
युग दधीचि संस्था के संस्थापक मनोज सेंगर ने बताया कि पूरे प्रदेश में अब संस्था की ओर से देहदान अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है. जो देह दान किए जाते हैं, उन्हें मेडिकल कालेज में सुरक्षित रखा जाता है.
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