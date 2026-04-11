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कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का काला सच; टेलीग्राम ग्रुप्स पर होता था सौदा, रहें सावधान

कानपुर: किडनी कांड ने सिस्टम को खामियों को उजागर कर दिया है. पुलिस से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक अफसर अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का सच जानकर चौंक गए हैं. इस कांड में अब तक 9 लोग गिरफ्तार हैं, जबिक फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. ETV भारत ने पुलिस अधिकारी, नैफ्रोलॉजिस्ट और डोनर से बात की. यह जाना कि किडनी ट्रांसप्लांट जरूरी है, तो किन बातों का ध्यान रखें. पढ़ें यह रिपोर्ट.

कैसे हुआ रैकेट का खुलासा: मेरठ में रहने वाली पारुल तोमर पिछले 8 साल से डायलिसिस करा रही थीं. कुछ महीने पहले उनके परिजनों ने पारुल की किडनी ट्रांसप्लांट का प्लान बनाया. डोनर की तलाश शुरू हुई तो टेलीग्राम पर एक ग्रुप की मदद से वह उत्तराखंड निवासी आयुष से मिलीं. अभी तक पारुल और आयुष को यह नहीं पता था, कि जिस किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वह दोनों तैयार हुए हैं, उससे एक किडनी कांड बनेगा और बड़े रैकेट का पर्दाफाश होगा.

कानपुर के किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का काला सच. (Video Credit: ETV Bharat)

डोनर की शिकायत से खुला मामला: इन दोनों ने कानपुर के आहूजा अस्पताल में अपना किडनी ट्रांसप्लांट तो करा लिया, पर उसी डोनर आयुष ने जब अपनी किडनी के बदले पूरी रकम यानी 9 लाख न मिलने पर पुलिस आयुक्त से शिकायत की.

कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों ने कानपुर में किडनी कांड का खुलासा कर दिया. शहर के रावतपुर थाने में दर्ज मामले में अभी तक 9 आरोपियों को जहां जेल भेजा गया. वहीं, पुलिस को यह भी पता लगा वर्षों से कानपुर के कई निजी अस्पतालों में किडनी कांड का काला सच लिखा जा रहा था.

आरोपियों ने पुलिस को क्या बताया: DPC पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि इस मामले में 9 आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया. आरोपी शिवम ने पुलिस को बताया कि कानपुर के 10 से अधिक निजी अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट अवैध रूप से संचालित होता है.

ओटी टेक्नीशियन का काम करने वाले और वैन चालक डॉक्टर बनकर आते थे. मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट करते थे. डोनर वह होता था, जिसे रुपयों की जरूरत होती थी. वहीं, रेस्पिएंट से किडनी के नाम पर मोटी रकम दलाल और बिचौलिए ऐंठते थे.

9 लाख रुपए डोनर को देकर रेस्पिएंट से 80-90 लाख रुपए लिए जाते थे. हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने कानपुर के एक निजी अस्पताल में दक्षिण अफ्रीका की एक महिला मरीज की किडनी ट्रांसप्लांट कर दी.

अब कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों की टीमों के सदस्य इस किडनी कांड की सभी परतें बारीकी से हटा रहे हैं. इसमें उन्हें रोज ही चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं. जो आरोपी अभी फरार हैं, उनमें डॉ. अफजाल, अली, डॉ. रोहित समेत अन्य हैं. वहीं, किडनी कांड के इन आरोपियों ने अपने नेटवर्क का जाल मेरठ, नोएडा, दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद से लेकर उत्तराखंड तक फैला रखा था. तीन अलग-अलग टेलीग्राम ग्रुप्स पर 1000 से अधिक सदस्य जुड़ चुके थे.

2019 में 17 आरोपियों को भेजा गया था जेल: DCP पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि कानपुर में साल 2019 में किडनी कांड का खुलासा किया गया था. इसमें बर्रा थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था. मुख्य रूप से आरोपी राजा का नाम सामने आया था.

इसके बाद कुल 17 आरोपियों को जेल भेजा गया था. इस मामले में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है. उन्होंने बताया कि अब कमिश्नरेट पुलिस की ओर से उस मामले में शामिल रहे सभी आरोपियों से पूछताछ हो रही है. उस कांड से किडनी कांड के तार भी जुड़ रहे हैं क्या? इस एंगल पर भी हम कवायद कर रहे हैं.