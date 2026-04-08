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कानपुर किडनी कांड: आरोपी परवेज सैफी गिरफ्तार; 9 लाख कैश बरामद, महिला मरीज की मौत का सनसनीखेज ऑडियो मिला

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने कहा, जांच में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद महिला की मौत और उससे जुड़ा आरोपी शिवम का ऑडियो मिला है.

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डॉ. अफजाल का करीबी परवेज सैफी गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 4:17 PM IST

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कानपुर: कानपुरकिडनी कांड में डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी की टीम ने आरोपी परवेज सैफी को गिरफ्तार किया है. आरोपी परवेज मुख्य सरगना डॉक्टर अफजाल के साथ लॉजिस्टिक और अन्य व्यवस्थाएं देखने का काम संभालता था. पुलिस को जांच के दौरान परवेज के पास से 9 लाख रुपये की भारी-भरकम नकदी भी बरामद हुई है.

नोटों की गड्डियों वाला वीडियो आया सामने: डीसीपी पश्चिम ने बताया कि कुछ समय पहले डॉक्टर अफजाल और परवेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर दिखा था. इस वीडियो में दोनों आरोपी बेड पर नोटों की गड्डियां रखकर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे.

जानकारी देते डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी. (Video Credit: ETV Bharat)

आरोपी परवेज ने पुलिस की पूछताछ में खुद इस बात को स्वीकार किया है कि वह डॉक्टर के बेहद करीब था. साथ ही उसने डॉक्टर अफजाल के ठिकानों और कार्यप्रणाली के विषय में कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को दी हैं.

ट्रांसप्लांट के बाद महिला की मौत का खुलासा: पुलिस की जांच में एक बेहद गंभीर और दुखद पहलू भी सामने आया है जिससे आरोपियों की मुश्किलें बढ़ना तय है. डीसीपी एसएम कासिम आबिदी के अनुसार, पुलिस टीम को एक ऐसी महिला मरीज की जानकारी मिली है जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मौत हो गई थी. इस पूरे मामले से जुड़ा एक संदिग्ध ऑडियो भी पुलिस के हाथ लगा है जिसमें आरोपी शिवम किसी व्यक्ति से बात कर रहा है. पुलिस अब उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिससे शिवम इस संवेदनशील मामले पर चर्चा कर रहा था.

डॉक्टर अफजाल की तलाश में छापेमारी: कानपुर पुलिस अब उन कड़ियों को जोड़ रही है जिससे इस अवैध धंधे में शामिल अन्य बड़े चेहरों का पर्दाफाश हो सके. डीसीपी ने कहा कि जिस महिला की मौत हुई है, उसके परिवार और उपचार के दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी. मुख्य आरोपी डॉक्टर अफजाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द डॉक्टर अफजाल सहित गिरोह के अन्य सदस्य सलाखों के पीछे होंगे.

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