कानपुर किडनी कांड; 12वी पास 'डॉक्टर', 80 से 90 लाख तक में बेची किडनी
मोबाइल गंगा बैराज में फेंका, पुलिस रिकवरी में लगी, बाकी आरोपियों की तलाश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 3:10 PM IST
कानपुर: पुलिस ने पिछले महीने 31 मार्च को किडनी कांड का खुलासा किया था. साथ ही उस समय 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कई हॉस्पिटल्स पर एक्शन लिया था. अब पुलिस ने उस मामले में मास्टरमाइंड रोहित उर्फ राहुल तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है. वह खुलासे के बाद से ही फरार था और उस पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. यह पता चला था कि बेहद कम पैसों में किडनी का इंतजाम कर 80 से 90 लाख रुपये में बेची जाती थी. पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है.
डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि किडनी कांड के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी रोहित उर्फ राहुल तिवारी को सोमवार सुबह जीटी रोड से अरेस्ट किया गया है. बताया कि आरोपी केवल 12 वीं पास है. वह मूल रूप से बिलग्राम, हरदोई का रहने वाला है और खुद को डॉक्टर को बताता था. आरोपी ने स्वीकारा कि उसने अन्य आरोपियों संग मिलकर कानपुर के कई निजी अस्पतालों में किडनी के कई ट्रांसप्लांट कराए. आरोपी इस पूरे सिंडिकेट का संचालन करता था. उसने पुलिस को बताया अपने दो मोबाइल फोन गंगा बैराज में फेंक दिए हैं. पुलिस उसकी रिकवरी करने का प्रयास कर रही है.
डीसीपी पश्चिम ने बताया कि आरोपी पर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. सोमवार को आरोपी कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए कानपुर आया था. पुलिस को इसकी सूचना मिल चुकी थी. इसके बाद साक्षयों के आधार पर आरोपी को दबोचा गया है. अब पुलिस की ओर से आरोपी को रिमांड पर लिया जाएगा. साथहीं पुलिस को यह भी उम्मीद है है कि बचे हुए अन्य आरोपी भी बहुत जल्द अरेस्ट कर लिए जाएंगे. जिन अस्पतालों के नाम आरोपी ने बताए हैं, उन सभी संचालकों से भी पूछताछ की जाएगी.
बता दें कि कमिश्नरेट पुलिस ने पिछले दिनों कानपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया था. पुलिस ने कई संस्थानों, हॉस्पिटल्स और उनके कर्ता-धर्ताओं पर केस दर्ज किया. यह खुलासा किडनी ट्रांसप्लांट की एक शिकायत के बाद किया गया. कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि आरोपियों में डॉ. सुरजीत सिंह आहूजा, डॉ. प्रीती आहूजा, डॉ. राजेश कुमार, शिवम अग्रवाल, डॉ. राम प्रकाश और डॉ. नरेंद्र सिंह शामिल हैं.
गिरफ्तार आरोपी शिवम अग्रवाल ने पूछताछ में खुलासा किया कि कानपुर के आहूजा अस्पताल में सात से आठ केस किडनी ट्रांसप्लांट के पिछले कुछ माह में किए गए. जिसमें एक महिला दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली थी. इसी तरह कानपुर के छह से सात अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट के 40-50 केसों की जानकारी कमिश्नरेट पुलिस को मिली.
पुलिस आयुक्त रघुबीरलाल ने तब जानकारी दी थी कि जिस किडनी कांड का कानपुर में खुलासा हुआ, उसका डोनर आयुष उत्तराखंड का रहने वाला है. वह एमबीए का छात्र है और उसे साइबर क्षेत्र की अच्छी जानकारी है. आयुष ने मेरठ निवासी डॉ.अफजाल से संपर्क किया था. डॉ.अफजाल की एक महिला मरीज को किडनी की जरूरत थी. आयुष ने डॉ. अफजाल को छह लाख रुपये में ही किडनी डोनेट करने की बात कही. उसे रुपयों की जरूरत थी. फिर, आहूजा अस्पताल में शिवम ने अस्पताल संचालक से सभी का संपर्क कराया और उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट कराई गई. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने किडनी किडनी ट्रांसप्लांट करते हुए 80-90 लाख रुपए की मोटी रकम वसूली थी.
इस पूरे कांड के बाद पुलिस को ये भी जानकारी हाथ लगी कि डॉ.अफजाल के साथ ही खुद को डॉक्टर बताने वाले रोहित व उसकी टीम किडनी ट्रांसप्लांट करती थी. सभी के खिलाफ मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.
इस क्रम में 2 अप्रैल को पुलिस ने फरार आरोपी रोहित के दो सहयोगियों कुलदीप सिंग राघव व राजेश कुमार को भी अरेस्ट करके जेल भेज दिया. पुलिस के मुताबिक, कानपुर किडनी कांड में इन आरोपियों ने भी अन्य का पूरा साथ दिया था, जिसके साक्ष्य पुलिस को मिले थे. आरोपी कुलदीप मूलरूप से हापुड़ का रहने वाला है और गाजियाबाद के एक अस्पताल में काम करता है, जबकि राजेश गाजियाबाद के सर्वोदय अस्पताल में है.
इसी तरह 10 अप्रैल को किडनी कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन मुख्य आरोपियों डॉ.अफजाल, अली और रोहित को वांटेड घोषित कर प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का इनाम रखा है. इसी क्रम में रोहित पकड़ा गया है.
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