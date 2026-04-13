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कानपुर किडनी कांड; 12वी पास 'डॉक्टर', 80 से 90 लाख तक में बेची किडनी

कानपुर: पुलिस ने पिछले महीने 31 मार्च को किडनी कांड का खुलासा किया था. साथ ही उस समय 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कई हॉस्पिटल्स पर एक्शन लिया था. अब पुलिस ने उस मामले में मास्टरमाइंड रोहित उर्फ राहुल तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है. वह खुलासे के बाद से ही फरार था और उस पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. यह पता चला था कि बेहद कम पैसों में किडनी का इंतजाम कर 80 से 90 लाख रुपये में बेची जाती थी. पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है.

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी. (Video Credit; ETV Bharat)

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि किडनी कांड के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी रोहित उर्फ राहुल तिवारी को सोमवार सुबह जीटी रोड से अरेस्ट किया गया है. बताया कि आरोपी केवल 12 वीं पास है. वह मूल रूप से बिलग्राम, हरदोई का रहने वाला है और खुद को डॉक्टर को बताता था. आरोपी ने स्वीकारा कि उसने अन्य आरोपियों संग मिलकर कानपुर के कई निजी अस्पतालों में किडनी के कई ट्रांसप्लांट कराए. आरोपी इस पूरे सिंडिकेट का संचालन करता था. उसने पुलिस को बताया अपने दो मोबाइल फोन गंगा बैराज में फेंक दिए हैं. पुलिस उसकी रिकवरी करने का प्रयास कर रही है.

डीसीपी पश्चिम ने बताया कि आरोपी पर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. सोमवार को आरोपी कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए कानपुर आया था. पुलिस को इसकी सूचना मिल चुकी थी. इसके बाद साक्षयों के आधार पर आरोपी को दबोचा गया है. अब पुलिस की ओर से आरोपी को रिमांड पर लिया जाएगा. साथहीं पुलिस को यह भी उम्मीद है है कि बचे हुए अन्य आरोपी भी बहुत जल्द अरेस्ट कर लिए जाएंगे. जिन अस्पतालों के नाम आरोपी ने बताए हैं, उन सभी संचालकों से भी पूछताछ की जाएगी.

बता दें कि कमिश्नरेट पुलिस ने पिछले दिनों कानपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया था. पुलिस ने कई संस्थानों, हॉस्पिटल्स और उनके कर्ता-धर्ताओं पर केस दर्ज किया. यह खुलासा किडनी ट्रांसप्लांट की एक शिकायत के बाद किया गया. कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि आरोपियों में डॉ. सुरजीत सिंह आहूजा, डॉ. प्रीती आहूजा, डॉ. राजेश कुमार, शिवम अग्रवाल, डॉ. राम प्रकाश और डॉ. नरेंद्र सिंह शामिल हैं.