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कानपुर किडनी कांड: पुलिस की रडार पर 8 और अस्पताल, मेरठ और गाजियाबाद के डॉक्टरों की तलाश तेज

कानपुर: कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने हाल ही में किडनी कांड का भंडाफोड़ किया था. इस केस में अब कई और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. शुरुआती जांच में आहूजा, प्रिया और मेडलाइफ अस्पताल के नाम सामने आए थे, लेकिन अब पुलिस को आठ और अस्पतालों के सुराग मिले हैं. इन अस्पतालों में संदिग्ध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट के केस सॉल्व किए गए थे, जिसकी जांच अब तेज कर दी गई है.

फरार डॉक्टरों की तलाश में पुलिस: पुलिस ने इस अंतरराष्ट्रीय किडनी रैकेट में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. मामले में मुख्य रूप से शामिल डॉ. रोहित और डॉ. अली के नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. डॉ. रोहित का संबंध गाजियाबाद के इंदिरापुरम से है, जबकि डॉ. अली का कनेक्शन मेरठ से निकलकर सामने आया है. डीसीपी पश्चिम के अनुसार, पुलिस की टीमें इन दोनों डॉक्टरों के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं और जल्द ही उन्हें दबोच लिया जाएगा.

मेरठ का डॉ. अली कानपुर आकर करता था ऑपरेशन: गुरुवार को गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों- कुलदीप राघव और राजेश कुमार ने पूछताछ में बड़े राज उगले हैं. आरोपियों ने खुलासा किया कि डॉ. अली विशेष रूप से कानपुर आकर इन अवैध ऑपरेशनों को अंजाम देता था. पुलिस अब इन बयानों की पुष्टि के लिए तकनीकी साक्ष्य और अस्पतालों के रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है. यह गिरोह भोले-भाले लोगों को पैसों का लालच देकर उनकी किडनी निकालने का अवैध धंधा लंबे समय से चला रहा था. पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए हर कड़ी को जोड़ रही है.

अस्पतालों के रिकॉर्ड खंगाल रही टीमें: किडनी कांड की गूंज शासन तक पहुंचने के बाद कानपुर के सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने भी कड़ा रुख अपनाया है. सीएमओ के निर्देश पर कई गोपनीय टीमें गठित की गई हैं, जो शहर के निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण और रिकॉर्ड चेक कर रही हैं. ये टीमें अस्पतालों में हुए पिछले ट्रांसप्लांट ऑपरेशनों की वैधता और कागजातों की बारीकी से जांच कर रही हैं. शहर से लेकर पूरे प्रदेश में इस किडनी कांड की चर्चा जोरों पर है और प्रशासन दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है.

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