कानपुर किडनी कांड; अब तक आठ आरोपियों की गिरफ्तारी, डाॅक्टरों से चल रही पूछताछ
डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 7:54 PM IST
कानपुर : किडनी कांड मामले में कमिश्नरेट पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है. हर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं. इसमें अब तक आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं. जांच में एक विदेशी महिला की संलिप्तता और एक महिला की मौत से जुड़े तथ्य सामने आये हैं. वहीं पुलिस कुछ डाॅक्टरों से पूछताछ कर रही है.
थाना रावतपुर क्षेत्र में विगत दिवसों में प्राइवेट अस्पतालों में अवैध किडनी खरीद-फरोख्त से संबंधित प्रकरण में अब तक 08 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जांच में एक विदेशी महिला की संलिप्तता एवं एक… pic.twitter.com/3Mm2gJpzM7— POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) April 4, 2026
उन्होंने बताया इस मामले में लगातार पुलिस की टीमें अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे रही हैं. जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेजा जाएगा. उन्होंने बताया कि जिन दो आरोपियों कुलदीप सिंह राघव व राजेश कुमार को अरेस्ट किया गया था, उनसे भी पूछताछ हुई है और कई अहम जानकारियां भी पुलिस को मिली हैं.
डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि कुछ दिनों पहले विदेश से आई महिला का भी कानपुर में जो किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था, उस महिला से कमिश्नरेट पुलिस के अफसर सम्पर्क करने जा रहे हैं. साथ ही पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि कानपुर में एक महिला की किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान मौत हुई थी. इस तरह के सभी साक्ष्य कमिश्नर पुलिस द्वारा इकट्ठे किए जा रहे हैं. इन साक्ष्यों के आधार पर ही आगे आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी.
बता दें कि कमिश्नरेट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिछले दिनों कानपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया था. मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, जिनको पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया था. शुरुआती जांच में आहूजा, प्रिया और मेडलाइफ अस्पताल के नाम सामने आए थे.
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