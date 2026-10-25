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कानपुर केस्को: धनतेरस व दीपावली पर 7 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी अधिक बिजली

कानपुर: अक्सर ही अचानक होने वाली बिजली कटौती को लेकर उपभोक्ता परेशान हो जाते हैं. खासतौर धनतेरस व दीपावली पर उपभोक्ताओं को बिजली कटौती से न जूझना पड़े. इसके लिए अब केस्को एमडी ने विशेष प्लान तैयार किया है.





कानपुर में केस्को एमडी नेहा जैन ने जहां एक अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक सब स्टेशन पर हुई कटौती के सभी मामलों की समीक्षा कराई. वहीं उन्होंने यह भी देखा कि जो उपभोक्ता केस्को के कॉल सेंटर या दूसरे अन्य माध्यमों से केस्को को सूचना दे रहे थे, उसमें कितनी देर बाद उनकी समस्या का समाधान किया गया?





केस्को एमडी नेहा जैन ने कहा कि केस्को के पास करीब सात लाख पंजीकृत उपभोक्ता हैं. हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कानपुर के 90 से अधिक सबस्टेशन पर त्योहारों के दौरान कम से कम फॉल्ट्स सामने आएं. सभी सब स्टेशन पर जो भी जिम्मेदार अफसर हैं, उनसे भी सीधा संवाद किया जा रहा है. उन्हें यह जानकारी दी जा रही है कि दीपावली जैसे खास रोशनी के पर्व पर उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाइट मुहैया कराई जाए.



सब स्टेशन पर जो भी दिक्कतें हैं उनके जल्द से जल्द समाधान कर लिया जाए. सब स्टेशन पर साफ सफाई पूरी तरीके से रहनी चाहिए. अगर कोई बिजलीकर्मी किसी तरीके के फॉल्ट को सुधारने जा रहा है, तो अफ़सर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उसने सभी तरीके के सेफ्टी उपकरण पहने हुए हैं या नहीं. उन्होंने यह भी कहा अगर अफसर चाहें तो अपने सबस्टेशन की समस्याएं उनसे भी साझा कर सकते हैं. हालांकि सख्ती से केस्को एमडी ने यह भी कहा, अगर किसी सब स्टेशन पर किसी अफसर या कर्मी की लापरवाही सामने आती है और किसी क्षेत्र में अधिक से अधिक बिजली कटौती होती है तो उस अफ़सर या कर्मी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी.

