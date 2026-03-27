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KESCO का दावा; गर्मी के दिनों में इस साल 7 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगी ज्यादा बिजली

कानपुर : जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू होता है, तो हर उपभोक्ता की निगाहें घर की लाइट पर पहुंच जाती हैं. गर्मी के साथ ही बिजली कटौती से परेशान कानपुर के उपभोक्ताओं को यही लगता है कि पॉवर कट कम से कम हो. अब इस साल कानपुर के सात लाख से अधिक पंजीकृत उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाइट मिल सके, इसके लिए केस्को ने अनोखा प्लान तैयार किया है.

जानकारी देते केस्को एमडी सैमुअल पॉल (Video Credit : ETV Bharat)

केस्कों ने हर साल होने वाली 20 से 25 प्रतिशत बिजली चोरी रोकने के लिए 1200 से अधिक स्थानों पर सी पैनल डिवाइसेस लगाई हैं. इसके अलावा शहर के अंदर 1400 किमी एरिया में एबी केबल बिछ चुकी हैं. 17 हजार पुराने खंभों को बदल दिया गया है. कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) के एमडी सैमुअल पॉल ने दावा किया है कि इस साल पिछले साल की अपेक्षा अधिक लाइट शहरवासियों को मिलेगी. कानपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में भी 24 घंटे तक निर्बाध रूप से सप्लाई आएगी.