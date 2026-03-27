KESCO का दावा; गर्मी के दिनों में इस साल 7 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगी ज्यादा बिजली
कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड का प्लान. इंडस्ट्री क्षेत्रों में 24 घंटे मिलेगी बिजली. 800 मेगावाट तक सप्लाई का दावा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 2:57 PM IST
कानपुर : जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू होता है, तो हर उपभोक्ता की निगाहें घर की लाइट पर पहुंच जाती हैं. गर्मी के साथ ही बिजली कटौती से परेशान कानपुर के उपभोक्ताओं को यही लगता है कि पॉवर कट कम से कम हो. अब इस साल कानपुर के सात लाख से अधिक पंजीकृत उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाइट मिल सके, इसके लिए केस्को ने अनोखा प्लान तैयार किया है.
केस्कों ने हर साल होने वाली 20 से 25 प्रतिशत बिजली चोरी रोकने के लिए 1200 से अधिक स्थानों पर सी पैनल डिवाइसेस लगाई हैं. इसके अलावा शहर के अंदर 1400 किमी एरिया में एबी केबल बिछ चुकी हैं. 17 हजार पुराने खंभों को बदल दिया गया है. कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) के एमडी सैमुअल पॉल ने दावा किया है कि इस साल पिछले साल की अपेक्षा अधिक लाइट शहरवासियों को मिलेगी. कानपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में भी 24 घंटे तक निर्बाध रूप से सप्लाई आएगी.
केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने बताया कि इस साल 800 मेगावॉट तक सप्लाई देने के लिए हमारी टीमें तैयार हैं. पिछले साल औसतन खपत 540 मेगावॉट तक पहुंच गई थी. इसके बाद जब गर्मी अधिक बढ़ी तो 100 मेगावॉट और अधिक मांग पहुंच गई. ऐसे में इस सत्र के लिए जो प्लान बना है उसके मुताबिक हम क्वालिटी पॉवर पर फोकस रखेंगे. साथ ही पूरे शहर में ट्रिपिंग मुक्त बिजली की सप्लाई होगी.
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