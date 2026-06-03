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केडीए की न्यू कानपुर सिटी योजना; 21 किसानों को मिले 7.51 करोड़ रुपये चेक, अगले महीने से शुरू होगी प्लाॅट की बुकिंग

कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने पहले चरण में न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए 1.9 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की है.

काश्तकारों को चेक देते केडीए के अफसर.
काश्तकारों को चेक देते केडीए के अफसर. (Photo Credit: Media Cell, KDA Kanpur)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 1:59 PM IST

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कानपुर : न्यू कानपुर सिटी योजना को धरातल पर लाने की कड़ी में कानपुर विकास प्राधिकरण अफसरों ने अपने स्तर से तैयारियां तेज कर दी हैं. भूमि बैंक अधिकारी न्यू कानपुर सिटी योजना डाॅ. रवि प्रताप सिंह ने बताया, कुछ दिनों पहले प्राधिकरण आकर 21 काश्तकारों ने मुआवजा जल्द से जल्द दिए जाने के लिए कहा था. जिसके क्रम में 21 काश्तकारों को करीब 7.51 करोड़ रुपये की राशि चेक के माध्यम से वितरित की गई.

डाॅ. रवि प्रताप सिंह ने कहा कि सभी काश्तकारों से लगभग 1.9 हेक्टेयर भूमि कानपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में क्रय की गई है. काश्तकारों को भूमि बैंक अनुभाग की टीम द्वारा सर्किल दर के चार गुना मुआवजा राशि का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा गया है. मुआवजा लिस्ट में आशीष कटियार, अरूणिमा कटियार, मुन्नी कुरील, आनन्द प्रताप सिंह, मीना शर्मा, तनिष शर्मा, कीर्ति शर्मा, निखिल शर्मा, रूबी सिंह, विवेक रस्तोगी, रवी कुमार, संजय गुप्ता, राजा शुक्ला, सौरभ शुक्ला, अनुज कुमार, सविता शुक्ला, शिशिर कटियार के नाम हैं.


अगले माह से पहले चरण की बुकिंग होगी शुरू : केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि कानपुर विकास प्राधिकरण के अफसरों द्वारा कुछ दिनों पहले न्यू कानपुर सिटी के प्लाट्स की लांचिंग के लिए रेरा में आवेदन किया जा चुका है. रेरा से अनुमति मिलते ही पहले चरण में भूखंड की बुकिंग की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी. पहले चरण में आवेदकों को 200 से अधिक भूखंड लेने के लिए मौका मिलेगा. इस योजना को इस साल के अंत तक पूरी तरह से धरातल पर लाने की तैयारी है. जिसके अंतर्गत आवेदकों को 1500 से अधिक प्लाट्स मिल सकेंगे.

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