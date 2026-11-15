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केडीए की न्यू कानपुर सिटी योजना; इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर और फाइव स्टार होटल भी बनेंगे, जानें कितने भूखंड मिलेंगे

कानपुर विकास प्राधिकरण की योजना. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से शहर में जल्द ही लांच होने वाली न्यू कानपुर सिटी योजना में आमजन के लिए भूखंडों की बारिश होगी. वहीं, दूसरी ओर योजना में इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर, फाइव स्टार होटल व शॉपिंग माल्स भी बनाए जाएंगे. इनकी डिजाइंस फाइनल कर ली गई हैं. सात एकड़ में इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर को बनाने की तैयारी है. यहां कंवेंशन सेंटर बनने से ये शहर का दूसरा कंवेंशन सेंटर होगा. पहला चुन्नीगंज चौराहा पर बनकर तैयार हो चुका है.

केडीए की न्यू कानपुर सिटी योजना की जानकारी देते केडीए सचिव अभय पांडेय. (Video Credit : ETV Bharat) न्यू कानपुर सिटी योजना में ग्रीन बेल्ट्स को भी विकसित किया जाएगा. इसका गेट कनाट प्लेस की तर्ज पर बनेगा. जिसमें एंट्री प्वाइंट्स पर दो दरवाजे होंगे. केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही इस मामले में रेरा ने 500 से अधिक भूखंडों के आवंटन को लेकर हरी झंडी दे दी है.