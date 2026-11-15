केडीए की न्यू कानपुर सिटी योजना; इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर और फाइव स्टार होटल भी बनेंगे, जानें कितने भूखंड मिलेंगे
केडीए सचिव के अनुसार 52 प्रतिशत एरिया में प्लाटिंग डेवलप होने के साथ 48 प्रतिशत में शॉपिंग माल्स समेत अन्य गतिविधियां होंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 11:44 AM IST
कानपुर : कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से शहर में जल्द ही लांच होने वाली न्यू कानपुर सिटी योजना में आमजन के लिए भूखंडों की बारिश होगी. वहीं, दूसरी ओर योजना में इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर, फाइव स्टार होटल व शॉपिंग माल्स भी बनाए जाएंगे. इनकी डिजाइंस फाइनल कर ली गई हैं. सात एकड़ में इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर को बनाने की तैयारी है. यहां कंवेंशन सेंटर बनने से ये शहर का दूसरा कंवेंशन सेंटर होगा. पहला चुन्नीगंज चौराहा पर बनकर तैयार हो चुका है.
न्यू कानपुर सिटी योजना में ग्रीन बेल्ट्स को भी विकसित किया जाएगा. इसका गेट कनाट प्लेस की तर्ज पर बनेगा. जिसमें एंट्री प्वाइंट्स पर दो दरवाजे होंगे. केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही इस मामले में रेरा ने 500 से अधिक भूखंडों के आवंटन को लेकर हरी झंडी दे दी है.
1500 से अधिक भूखंड होंगे : केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि न्यू कानपुर सिटी योजना के तहत आमजन को 1500 से अधिक भूखंडों को खरीदने का मौका मिलेगा. कई चरणों में इन भूखंडों को लांच किया जाएगा. इसके लिए रेरा से भी अनुमति ली जाएगी. पहले चरण के लिए रेरा से 55.59 एकड़ क्षेत्र को विकसित करने की अनुमति मिल गई है. शहर में बिठूर के समीप सिंहपुर से इस योजना को विस्तार दिया जा रहा है.
न्यू कानपुर सिटी योजना से संबंधित जानकारियां
-न्यू कानपुर सिटी योजना का कुल क्षेत्रफल 153.31 हेक्टेयर में है.
-योजना के अंतर्गत मैनावती मार्ग, सिंहपुर, कल्याणपुर के बीच बसे गांवों- संभलपुर, गंगपुर चकबदा, सिंहपुर कछार, हिंदूपुर और बैरी अकबरपुर के तहत भूखंड मिलेंगे.
-अभी तक योजना के लिए कुल जरूरी भूमि में से 70 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण हो चुका है.
-75 करोड़ रुपये की लागत से केडीए ने योजना में सड़क, सीवर व ड्रेनेज सिस्टम का काम शुरू करा दिया है.
-36 वर्गमीटर से लेकर 162 वर्गमीटर तक के भूखंड इस योजना के अंतर्गत मिलेंगे.
-भूखंडों की कीमत औसतन 40 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर से शुरू होगी.
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