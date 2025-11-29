ग्रेटर कानपुर बसाने की कवायद; 5 साल में केडीए देगा 12 हजार प्लाॅट, 16 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च

ग्रेटर कानपुर बसाने की कवायद; 5 साल में केडीए देगा 12 हजार प्लाॅट, 16 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च
कानपुर व कानपुर देहात के बीच भीमसेन के पास छह हजार एकड़ भूमि चिन्हित. आवासीय व व्यावसायिक सभी तरह के प्लॉट होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 8:30 AM IST
कानपुर : कानपुर शहर में अपनी पसंद का आशियाना बनाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. ग्रेटर कानपुर बसाने की कवायद के तहत कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) आगामी पांच साल में 12 हजार प्लाट आमजन के लिए लाएगा. केडीए के अफसरों ने प्लान तैयार कर लिया है. इन प्लाट को तैयार करने में केडीए की ओर से करीब 16 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.
केडीए के नगर नियोजक मनोज कुमार के अनुसार आधे बजट का प्रबंध केडीए और आधे के लिए शासन से पैसा लिया जाएगा. भूखंडों के लिए कानपुर व कानपुर देहात के बीच बसे भीमसेन में तीन से छह हजार एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है. हर साल औसतन दो से ढाई हजार प्लाट्स आमजन खरीद सकेंगे.
112 वर्गमीटर से लेकर 300 वर्गमीटर के होंगे भूखंड : नगर नियोजक मनोज कुमार ने बताया कि केडीए की योजनाओं में न्यूनतम 112 वर्गमीटर से लेकर अधिकतम 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंड होते हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में व्यावसायिक भूखंड भी मुहैया कराए जाएंगे. प्लाट्स की अंतिम रूप से कीमतें जल्द तय की जाएंगी. भूखंड की अनुमानित लागत 30 लाख रुपये से शुरू होकर क्षेत्रफल के मुताबिक बढ़ती जाएगी.
भूमि अधिग्रहण के लिए गांवों का सर्वे शुरू : केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के लिए भीमसेन के आसपास जो गांव चिन्हित हैं, वहां केडीए की ओर से सर्वे का काम शुरू करा दिया गया है. जितनी जल्दी संभव होगा, उतनी जल्दी हम आमजन के लिए प्लाट मुहैया कराएंगे.
