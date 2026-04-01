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डिफाल्टर आवंटियों के लिए खुशखबरी; 18 अप्रैल से KDA में शुरू होगी एकमुश्त समाधान योजना

कानपुर: कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) अब बिजली बिलों की तर्ज पर आवंटियों के लिए ओटीएस (एकमुश्त समाधान योजना) स्कीम लेकर आ रहा है. इस योजना के तहत उन आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी जो किन्हीं कारणों से अपने भूखंड या फ्लैट की किश्तें समय से जमा नहीं कर पाए. डिफाल्टर हो चुके आवंटी अब बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के अपनी बकाया राशि जमा कर सकेंगे और अपने आवंटन को सुरक्षित कर पाएंगे.

18 अप्रैल से होगी योजना की शुरुआत: वीसी मदन सिंह गर्ब्याल के अनुसार आवंटियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए 18 अप्रैल से 17 जुलाई तक का समय दिया गया है. केडीए के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक करीब एक हजार से 1500 के बीच ऐसे आवंटी हैं जो किश्तें न चुका पाने के कारण डिफाल्टर घोषित हैं. पिछले कुछ वर्षों से लंबित पड़ी किश्तों को निपटाने के लिए यह इन आवंटियों के लिए एक विशेष और सुनहरा मौका है. प्राधिकरण का उद्देश्य इस योजना के जरिए अटके हुए राजस्व की वसूली और जनता को राहत प्रदान करना है.

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा: केडीए की ओटीएस स्कीम का लाभ लेने के लिए आवंटी घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भी अपना आवेदन आसानी से कर सकते हैं. इसके अलावा जो लोग डिजिटल माध्यम का उपयोग नहीं करना चाहते, वे केडीए कार्यालय आकर ऑफलाइन पंजीकरण करा सकते हैं. इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आवंटी को किसी भी तरह का 'पैनल इंट्रेस्ट' (दंडात्मक ब्याज) नहीं देना होगा. केडीए प्रशासन व्यक्तिगत रूप से मैसेज और कॉल के जरिए सभी डिफाल्टर आवंटियों को इस योजना की सूचना भी भेज रहा है.

पीएम आवास योजना के आवेदन की तिथि अब 17 अप्रैल तक: प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदकों के भारी उत्साह और बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राधिकरण ने एक और बड़ा निर्णय लिया है. पीएम आवास के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को अब 2 अप्रैल से बढ़ाकर 17 अप्रैल तक के लिए विस्तार दे दिया गया है. अब इच्छुक आवेदक इस विस्तारित समय सीमा के भीतर अपने सपनों के घर के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं. केडीए के आला अफसरों ने स्पष्ट किया है कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजना से जोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है.

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