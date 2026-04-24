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कानपुर KDA 7000 फ्लैट की खरीद पर कितनी छूट देगा?, जानिए

कानपुर: केडीए फ्लैट खरीदने के इच्छुक आवेदकों को भारी छूट देने जा रहा है. इस संबंध में 145वीं बोर्ड बैठक में कमिश्नर विजयेंद्र पांडियन ने आदेश जारी किया है. इससे इन फ्लैटों के खरीदारों को काफी राहत मिलेगी. चलिए आगे इस बारे में विस्तार से जानते हैं.



गुरुवार को केडीए 145वीं बोर्ड बैठक हुई. इसमें कमिश्नर कानपुर मंडल ने कई अहम फैसले लिए. तय हुआ कि कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों द्वारा शहर की सूरत बदलने के लिए 2515 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. केडीए ने अपने इस सत्र के बजट में पिछले सत्र की अपेक्षा 70 प्रतिशत अधिक राशि को बढ़ा दिया. पिछले साल केडीए का बजट 1474 करोड़ रुपये था.



कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि पिछले साल सड़क, पुल समेत अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कामों पर जहां 640 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. वहीं, इस साल यह बजट भी दो गुना कर दिया गया है और हम 1291 करोड़ रुपये की लागत से बेहतर रोड कनेक्टिविटी पर काम करेंगे. इसके अलावा शासन से कई प्रोजेक्ट्स की मंजूरी मिल गई है, वह सभी विकास कार्य भी तेज गति से होंगे.



सात हजार से अधिक फ्लैट्स पर मिलेगी छूट: कमिश्नर कानपुर मंडल के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि बोर्ड बैठक में एक और अहम फैसला किया गया, जो सीधे आमजन से जुड़ा है. केडीए की विभिन्न योजनाओं के तहत अभी तक जिन सात हजार से अधिक फ्लैट्स की बिक्री नहीं हुई है उन पर अब केवल आवेदक को वही राशि देनी होगी जो फ्लैट्स निर्माण होते ही तय हुई थी. यानी फ्लैट्स पर आवेदक को 15 से 20 प्रतिशत तक छूट मिल जाएगी. उन्होंने कहा, फ्लैट्स खरीदने वाले आवेदकों के लिए ये सबसे सुनहरा अवसर होगा. इसी तरह बताया, बोर्ड बैठक में मास्टरप्लान व 18 जोन में आगामी 12 माह के अंदर जोनल प्लान तैयार कर लिया जाएगा। जिससे विकास संबंधी सारी बाधाएं अब दूर हो जाएंगी. इसके लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई.







मैकराबर्टगंज में बनेगा अस्पताल: कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने कहा, मैकराबर्टगंज में अब केडीए अस्पताल बनाएगा. इसके लिए शासन से मंजूरी मिल गई. हालांकि, वहां की लैंडयूज के लिए हम शासन में दोबारा बात करेंगे. इसी तरह 145वीं बोर्ड बैठक में स्वरुप नगर क्षेत्र में महिला बाजार निर्माण को भी हरी झंडी दे दी गई. यह कानपुर का पहला महिला बाजार होगा.

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