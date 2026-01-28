ETV Bharat / state

अवैध प्लॉटिंग पर एक्शन; केडीए ने बिना नक्शा विकसित की जा रही प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर, कई निर्माण सील

कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर एक्शन और सीलिंग अभियान चलाया जा रहा है.

कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई.
कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई. (Photo Credit : Media Cell, KDA)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर एक्शन और सील करने की कार्रवाई लगातार कर रहा है. बीते एक हफ्ते में केडीए टीम ने करीब 100 करोड़ की जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की. इसी कड़ी में बुधवार को केडीए की कार्रवाई जोन एक में फिर दोहराई गई. कार्रवाई के दौरान करीब 16 बीघे जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया. साथ ही कई भूखंड ध्वस्त करा दिए गए.

कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर एक्शन. (Video Credit : Media Cell, KDA)

जोन एक में ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह की टीम ने केडीए से बिना नक्शा पास कराए बनाए गए कई निर्माण सील करा दिए. बिठूर रोड पर अर्चना निषाद, राम खिलावन व अन्य की जागेश्वर मंदिर के सामने की गई आठ बीघा में प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई. इसके अलावा कबीर आठ बीघा में अवैध रूप से विकसित की गई प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया.

अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई.
अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई. (Photo Credit : Media Cell, KDA)

केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप ने बताया कि बुधवार को 16 बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया. जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपये है. बैकुंठपुर में राजावत व अन्य की तीन बीघा में विकसित गई प्लाटिंग के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई. इनके अलावा आलोक तिवारी, विनय तिवारी व अन्य की बैकुंठपुर में ढाई बीघा जमीन पर बन रहे 400 वर्ग मीटर में निर्माण कार्य सील किया गया. यहां बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया जा रहा था. इसी तरह चन्द्रगुप्त त्रिपाठी व अन्य के 2000 वर्गमीटर में हुई प्लॉटिंग परिसर को सील किया गया.

अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई.
अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई. (Photo Credit : Media Cell, KDA)

केडीए वीसी मदन सिंह ने कहा कि विकास प्राधिकरण की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है. बिना अनुमति निर्माण कराने पर किसी को बक्शा नहीं जाएगा. अगर कोई भूखंड स्वामी केडीए से बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य कराता है तो सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी. लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी. केडीए वीसी के मुताबिक केडीए द्वारा कब्जामुक्त कराई जा रही जमीनों पर आवासीय योजनाएं विकसित की जाएंगी.

यह भी पढ़ें : कानपुर में बुलडोजर एक्शन; 50 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त, ओएसडी बोले- जारी रहेगी कार्रवाई

यह भी पढ़ें : कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन, एक हफ्ते में 100 करोड़ की ज़मीन कब्जामुक्त

TAGGED:

KDA ACTION
KDA ACTION ON ILLEGAL PLOTTING
BULLDOZER ACTION IN KANPUR
BULLDOZER ACTION ILLEGAL PLOTTING
KDA ACTION AGAINST ILLEGAL PLOTTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.