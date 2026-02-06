ETV Bharat / state

कानपुर में 16 बीघा जमीन पर मिली अवैध प्लॉटिंग, केडीए अफसरों ने चलवाया बुलडोजर

कानपुर : अवैध प्लाटिंग को लेकर शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) में शिकायतकर्ताओं की लाइन लगी है. शिकायतों के आधार पर ही केडीए अफसर अब फील्ड पर उतर कर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. शुक्रवार को केडीए के ओएसडी जोन एक (बी) प्रवर्तन डाॅ. रवि प्रताप सिंह ने गंगाबैराज से लेकर सिंहपुर रोड पर ख्यौरा कटरी व ज्यौरा गांव में कुल 16 बीघा जमीन पर हुई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया.

अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन. (Photo Credit: Media Cell, KDA)

ओएसडी डाॅ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि किसी भी भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा. ख्यौरा कटरी में राहुल, रोहित व अन्य ने साढ़े सात बीघा जमीन पर प्लाटिंग कर रखी थी. इसी तरह ज्यौरा गांव में महेश, कौशल, दीपचंद्र, रजनी देवी, अवध बिहारी, कुंज बिहारी, गंगा प्रसाद, कौशल गुप्ता, सर्वेश व रोहित ने साढ़े आठ बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर रखी थी. इस पर तीन जेसीबी लगाकर फोर्स की मौजूदगी में प्लाटिंग ध्वस्त करा दी गई है. बीते 20 दिनों से जोन एक में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है.