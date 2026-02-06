ETV Bharat / state

कानपुर में 16 बीघा जमीन पर मिली अवैध प्लॉटिंग, केडीए अफसरों ने चलवाया बुलडोजर

केडीए ने गंगा बैराज से लेकर सिंहपुर रोड के समीप गांवों में की गई अवैध प्लाटिंग को धराशायी करा दिया.

कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन.
कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन. (Photo Credit: Media Cell, KDA)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 1:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : अवैध प्लाटिंग को लेकर शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) में शिकायतकर्ताओं की लाइन लगी है. शिकायतों के आधार पर ही केडीए अफसर अब फील्ड पर उतर कर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. शुक्रवार को केडीए के ओएसडी जोन एक (बी) प्रवर्तन डाॅ. रवि प्रताप सिंह ने गंगाबैराज से लेकर सिंहपुर रोड पर ख्यौरा कटरी व ज्यौरा गांव में कुल 16 बीघा जमीन पर हुई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया.

अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन.
अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन. (Photo Credit: Media Cell, KDA)

ओएसडी डाॅ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि किसी भी भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा. ख्यौरा कटरी में राहुल, रोहित व अन्य ने साढ़े सात बीघा जमीन पर प्लाटिंग कर रखी थी. इसी तरह ज्यौरा गांव में महेश, कौशल, दीपचंद्र, रजनी देवी, अवध बिहारी, कुंज बिहारी, गंगा प्रसाद, कौशल गुप्ता, सर्वेश व रोहित ने साढ़े आठ बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर रखी थी. इस पर तीन जेसीबी लगाकर फोर्स की मौजूदगी में प्लाटिंग ध्वस्त करा दी गई है. बीते 20 दिनों से जोन एक में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है.

अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन.
अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन. (Photo Credit: Media Cell, KDA)

केडीए वीसी मदन सिंह गर्ब्याल ने कहा कि जोन एक में डूब क्षेत्र अधिक है. यहां जब गंगा का पानी भर जाता है तो कई गांव डूबते हैं. यहां लोगों ने मनमाने ढंग से प्लाटिंग करवा दी है. जिसके खिलाफ हमारा अभियान जारी है. गंगा बैराज से लेकर सिंहपुर, मंधना क्षेत्र में भू माफिया बहुत अधिक सक्रिय हैं. माफिया ग्रामीण परिवेश वाले क्षेत्रों, गंगा से सटे डूब क्षेत्र के लोगों से सस्ते दामों में भूखंड खरीद कर महंगे दाम पर बेचते हैं. लोगों से अपील है कि केडीए से स्वीकृत मानचित्र वाला ही भूखंड खरीदें.

यह भी पढ़ें : कानपुर में ताबड़तोड़ BULLDOZER एक्शन; 8.5 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की दीवारें ढहाई

यह भी पढ़ें : कानपुर में गरजा बुलडोजर, 50 करोड़ की जमीन पर हो रही अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

TAGGED:

ILLEGAL PLOTTING IN KANPUR
BULLDOZER ACTION ON PLOTTING
BULLDOZER ACTION
कानपुर विकास प्राधिकरण
BULLDOZER ACTION IN KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.