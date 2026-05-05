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KDA Bulldozer Action: कानपुर गंगा कटरी में अवैध कब्जे वाले प्लाट बेचे जा रहे, जमीन खरीदने से पहले ये काम जरूर करें

ऐसे हुई थी जांच: केडीए के ओेएसडी जोन एक प्रवर्तन (बी) डा.रवि प्रताप सिंह को लगातार ये शिकायतें मिल रही थीं, कि गंगा कटरी में भू माफिया द्वारा जमीन कब्जा करके अवैध प्लाटिंग की गई है. ऐसे में सोमवार को टीम के साथ यहां जब सर्वे किया तो देखा मुरारी लाल, श्याम लाल व अन्य ने जहां कटरी में साढ़े पांच बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर रखी थी.

कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) अफसरों द्वारा लगातार अवैध प्लाटिंग को लेकर बुलडोजर एक्शन अभियान जारी है. केडीए की ओर से सोमवार को सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटवाए गए.

केडीए ने की कार्रवाई. (kda)

वहीं, गंगा प्रसाद, मोहन व अन्य ने चार बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की हुई थी. जब इन सभी से केडीए अफसरों द्वारा जमीन का नक्शा मांगा गया, तो ये नक्शा नहीं दिखा सके. ऐसे में इनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेते हुए मिनटों में पूरी प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया. उन्होंने बताया, इसी तरह सर्वे के दौरान देखा गया कि कटरी में करीब 12 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग हुई है. इसके संबंध में संबंधित भूस्वामियों को नोटिसें जारी की गई हैं. अगर वह स्वयं ध्वस्त नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में वहां पर भी बुलडोजर एक्शन होगा.

केडीए के ओएसडी जोन एक प्रवर्तन (बी) डा.रवि प्रताप सिंह ने कहा, भू माफिया के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है. आमजन से अपील की, और कहा अगर गंगा कटरी से लेकर बिठूर तक कहीं भी भूखंड खरीद रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी केडीए से कर लें. जिन भूखंडों का नक्शा पास है, उन्हें ही खरीदें. अन्यथा की स्थिति में खामियाजा भुगतना होगा.

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