KDA Bulldozer Action: कानपुर गंगा कटरी में अवैध कब्जे वाले प्लाट बेचे जा रहे, जमीन खरीदने से पहले ये काम जरूर करें
भू माफिया द्वारा की गई थी अवैध प्लाटिंग, जमीन की प्लाटिंग ध्वस्त की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 8:12 AM IST
कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) अफसरों द्वारा लगातार अवैध प्लाटिंग को लेकर बुलडोजर एक्शन अभियान जारी है. केडीए की ओर से सोमवार को सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटवाए गए.
ऐसे हुई थी जांच: केडीए के ओेएसडी जोन एक प्रवर्तन (बी) डा.रवि प्रताप सिंह को लगातार ये शिकायतें मिल रही थीं, कि गंगा कटरी में भू माफिया द्वारा जमीन कब्जा करके अवैध प्लाटिंग की गई है. ऐसे में सोमवार को टीम के साथ यहां जब सर्वे किया तो देखा मुरारी लाल, श्याम लाल व अन्य ने जहां कटरी में साढ़े पांच बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर रखी थी.
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