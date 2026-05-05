ETV Bharat / state

KDA Bulldozer Action: कानपुर गंगा कटरी में अवैध कब्जे वाले प्लाट बेचे जा रहे, जमीन खरीदने से पहले ये काम जरूर करें

भू माफिया द्वारा की गई थी अवैध प्लाटिंग, जमीन की प्लाटिंग ध्वस्त की गई.

kanpur kda bulldozer action on illegal occupation of government land
केडीए ने की कार्रवाई. (kda)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 8:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) अफसरों द्वारा लगातार अवैध प्लाटिंग को लेकर बुलडोजर एक्शन अभियान जारी है. केडीए की ओर से सोमवार को सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटवाए गए.

ऐसे हुई थी जांच: केडीए के ओेएसडी जोन एक प्रवर्तन (बी) डा.रवि प्रताप सिंह को लगातार ये शिकायतें मिल रही थीं, कि गंगा कटरी में भू माफिया द्वारा जमीन कब्जा करके अवैध प्लाटिंग की गई है. ऐसे में सोमवार को टीम के साथ यहां जब सर्वे किया तो देखा मुरारी लाल, श्याम लाल व अन्य ने जहां कटरी में साढ़े पांच बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर रखी थी.

kanpur kda bulldozer action on illegal occupation of government land
केडीए ने की कार्रवाई. (kda)
वहीं, गंगा प्रसाद, मोहन व अन्य ने चार बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की हुई थी. जब इन सभी से केडीए अफसरों द्वारा जमीन का नक्शा मांगा गया, तो ये नक्शा नहीं दिखा सके. ऐसे में इनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेते हुए मिनटों में पूरी प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया. उन्होंने बताया, इसी तरह सर्वे के दौरान देखा गया कि कटरी में करीब 12 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग हुई है. इसके संबंध में संबंधित भूस्वामियों को नोटिसें जारी की गई हैं. अगर वह स्वयं ध्वस्त नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में वहां पर भी बुलडोजर एक्शन होगा.भू माफिया के बहकावे में न आएं: केडीए के ओएसडी जोन एक प्रवर्तन (बी) डा.रवि प्रताप सिंह ने कहा, भू माफिया के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है. आमजन से अपील की, और कहा अगर गंगा कटरी से लेकर बिठूर तक कहीं भी भूखंड खरीद रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी केडीए से कर लें. जिन भूखंडों का नक्शा पास है, उन्हें ही खरीदें. अन्यथा की स्थिति में खामियाजा भुगतना होगा.

ये भी पढ़ेंः यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था खत्म, सभी मीटर हुए पोस्टपेड, अब पहले की तरह आएगा बिल

ये भी पढ़ें:यूपी सरकार कैबिनेट मीटिंग; 29 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, कल से शुरू होंगे तबादले

TAGGED:

KANPUR NEWS
KANPUR KDA NEWS
कानपुर केडीए न्यूज
कानपुर न्यूज
KDA BULLDOZER ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.