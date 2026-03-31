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KDA की कार्रवाई: उन्नाव और बिठूर में अवैध बिल्डिंग्स सील, 4 अप्रैल को गंभीरपुर कछार में चलेगा अभियान

जब केडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर भूखंड स्वामियों से स्वीकृत नक्शा मांगा, तो वे कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके. इसके बाद ओएसडी के नेतृत्व में पूरी बिल्डिंग को तत्काल प्रभाव से सील करा दिया गया.

कानपुर: पिछले करीब दो माह से कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों द्वारा शहर में अवैध प्लाटिंग और बिना नक्शा पास कराए किए गए निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. केडीए के ओएसडी जोन एक बी (प्रवर्तन) डॉ. रवि प्रताप सिंह ने मंगलवार को मगरवारा, उन्नाव में कार्रवाई को अंजाम दिया. यहां मोहम्मद शहाबुद्दीन और मोहम्मद एहतेशाम ने 700 वर्गमीटर के भूखंड पर बिना अनुमति के अवैध निर्माण कराया था.

बिठूर और उन्नाव में सीलिंग की कार्रवाई: इसी तरह की एक अन्य कार्रवाई सिंहपुर बाजार के पीछे स्थित जितेंद्र सिंह व अन्य के निर्माण स्थल पर की गई. यहां लगभग 250 वर्गमीटर जमीन पर जी-4 तलों का अवैध रूप से निर्माण होता पाया गया, जो पूरी तरह मानकों के विपरीत था. केडीए के ओएसडी ने बिना किसी देरी के इस पूरे परिसर को सील कर दिया और वहां निर्माण कार्य पर पूर्ण रोक लगा दी है. डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि इन दोनों ही कार्रवाइयों की आधिकारिक जानकारी संबंधित उन्नाव और बिठूर पुलिस को दे दी गई है. वर्तमान में सील किए गए परिसरों की सुरक्षा और निगरानी का जिम्मा भी स्थानीय पुलिस को ही सौंपा गया है.

आमजन को केडीए की विशेष सलाह: केडीए अफसरों ने आम जनता से अपील की है कि वे गंगा बैराज से लेकर बिठूर या शुक्लागंज-उन्नाव क्षेत्रों में भूखंड खरीदते समय अत्यधिक सावधानी बरतें. किसी भी जमीन या मकान का सौदा करने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि संबंधित भूखंड का नक्शा केडीए से पास है या नहीं. बिना जांच-पड़ताल के संपत्ति खरीदना भविष्य में कानूनी पचड़ों और वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है. प्राधिकरण ने साफ किया है कि भविष्य में भी अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों और इमारतों पर बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले डेवलपर्स और भूखंड स्वामियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जा सकती है.

4 अप्रैल को गंभीरपुर कछार में बड़ी कार्रवाई: केडीए के OSD डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि 4 अप्रैल को गंभीरपुर कछार क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जाएगा. यहां अवैध और अनाधिकृत रूप से बने पांच प्रमुख भूखंडों पर सीलिंग की बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है. संबंधित सभी भूखंड स्वामियों को इस बाबत पहले ही कानूनी नोटिस थमा दिए गए हैं ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे. केडीए के सर्वे में पाया गया था कि इस क्षेत्र में मानकों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से निर्माण कार्य किए गए थे. प्राधिकरण की इस लगातार कार्रवाई से भू-माफियाओं और अवैध बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है.

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