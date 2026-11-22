कानपुर की 'लुटेरी दुल्हन'; तीन शादियों के बाद चौथे के साथ लिव-इन में मिली, माता-पिता समेत 6 भेजे गए जेल
बर्रा थाना क्षेत्र की विश्वबैंक कॉलोनी निवासी युवक की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 2:45 PM IST
कानपुर : बर्रा थाना क्षेत्र में कथित 'लुटेरी दुल्हन' के मामले में पुलिस ने बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है. शादी के नाम पर तीन युवकों को धोखा देने के बाद युवती चौथे युवक के साथ लिव-इन में रहती मिली. इस मामले में पुलिस ने युवती के माता-पिता के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. हालांकि पुलिस अभी युवती की मौसी और मामी की तलाश की बात कह रही है.
बता दें, बर्रा थाना क्षेत्र की विश्वबैंक कॉलोनी निवासी विशाल विश्वकर्मा ने जूही लाल कॉलोनी की रहने वाली प्रगति विश्वकर्मा के खिलाफ घर से करीब 15 लाख रुपये के जेवरात और एक लाख रुपये नकद लेकर फरार होने की शिकायत पुलिस से की थी.
बर्रा थाना प्रभारी क्षितिज कुमार सिंह ने बताया कि विशाल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पता चला कि प्रगति अपने तीसरे पति (विशाल) को छोड़कर चौथे युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. इसके बाद प्रगति और उसे गोद लेने वाले पिता अशोक विश्वकर्मा, मां सीमा (जो रिश्ते में उसके मौसा-मौसी भी हैं), अर्रा केडीए कॉलोनी निवासी सगी मां सोमवती, मौसी कोमल और मौसा शरद सैनी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है. मामले में शामिल प्रगति की एक अन्य मौसी ललिता और मामी गोमती विश्वकर्मा अभी फरार हैं.