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कानपुर की 'लुटेरी दुल्हन'; तीन शादियों के बाद चौथे के साथ लिव-इन में मिली, माता-पिता समेत 6 भेजे गए जेल

कानपुर लुटेरी दुल्हन मामला. पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : बर्रा थाना क्षेत्र में कथित 'लुटेरी दुल्हन' के मामले में पुलिस ने बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है. शादी के नाम पर तीन युवकों को धोखा देने के बाद युवती चौथे युवक के साथ लिव-इन में रहती मिली. इस मामले में पुलिस ने युवती के माता-पिता के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. हालांकि पुलिस अभी युवती की मौसी और मामी की तलाश की बात कह रही है.





बता दें, बर्रा थाना क्षेत्र की विश्वबैंक कॉलोनी निवासी विशाल विश्वकर्मा ने जूही लाल कॉलोनी की रहने वाली प्रगति विश्वकर्मा के खिलाफ घर से करीब 15 लाख रुपये के जेवरात और एक लाख रुपये नकद लेकर फरार होने की शिकायत पुलिस से की थी.