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कानपुर रेलवे की विजिलेंस टीम ने पकड़ा फर्जी रेलवे अधिकारी, फर्जी दस्तावेज और नकदी बरामद

कानपुर : कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रेलवे विजिलेंस की टीम ने एक फर्जी रेलवे अधिकारी को पकड़ा है. आरोपी शिव गंगा एक्सप्रेस ट्रेन में खुद को रेलवे का अधिकारी बताकर सफर कर रहा था. आरोपी इससे पहले भी कई यात्राएं रेलवे अधिकारी बन कर कर चुका है. खुफिया सूचना के बाद विजिलेंस टीम अलर्ट हुई और शुक्रवार रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से कई फर्जी दस्तावेज और नगदी बरामद हुई है.

कानपुर में गिरफ्तार फर्जी अधिकारी से बरामद दस्तावेज. (Photo Credit : ETV Bharat)

रेलवे की विजिलेंस टीम ने बताया कि ट्रेन में फर्जी अधिकारी बन कर सफर करने की शिकायत मिलने पर खुफिया तंत्र को एक्टिव किया गया था. मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार एक आरोपी के शिव गंगा एक्सप्रेस में सफर करने की सूचना मिली. इसी आधार पर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर टीम ने एक संदिग्ध शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो जालसाज की पोल खुल गई. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम संजय कुमार बताया.