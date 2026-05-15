कानपुर OEF ने तैयार किए फायर प्रोटेक्शन टेंट, विशेषताएं जानकर हो जाएंगे हैरान
आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री के मुख्य महाप्रबंधक अनिल रंगा के अनुसार सैनिकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 12:27 PM IST
कानपुर : फूलबाग स्थित आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री से देश के जवानों को जहां अभी तक हाई एंकल बूट, बैग, पप टेंट, रॉक पीटन जैसे उत्पाद मुहैया कराए गए हैं. वहीं, अब पहली बार ओईएफ में सैनिकों के लिए फायर प्रोटेक्शन (रेजिस्टेंस) टेंट तैयार किए जाएंगे. इन टेंट्स की जो सबसे बड़ी विशेषता होगी वो यही होगी कि वह पहले बनाए हुए टेंट की तुलना में हल्के होंगे. साथ ही इनमें जो फैब्रिक का उपयोग किया जाएगा, वह सैनिकों को आग से पूरी तरह बचाएगा.
अभी तक सैनिकों के पास इस तरह के टेंट नहीं हैं. जिसके चलते अगर कभी कोई हादसा होता है तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बहुत मशक्कतें करनी पड़ती हैं. जैसे ही उन्हें फायर रेजिस्टेंस टेंट मिल जाएंगे तो वह सुरक्षा के साथ मुस्तैद रह सकेंगे. आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री के मुख्य महाप्रबंधक अनिल रंगा ने बताया कि हम पहली बार अपनी फैक्ट्री में ऐसे टेंट बनाने जा रहे हैं जो हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत अधिक ऊंचाई वाले स्थानों या दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के मददगार बनेंगे. इन टेंट्स को लेकर आर्मी के अफसरों संग संवाद हो चुका है. बहुत जल्द और पहली बार हम सैनिकों को फायर रेजिस्टेंस टेंट देंगे.
अभी तक 10 हजार टेंट्स दिए जा चुके : ओईएफ के मुख्य महाप्रबंधक अनिल रंगा ने कहा, अभी तक ओईएफ से आर्मी को टीएफएस-4 व टीएफएस-12 टाइप के करीब 10 हजार टेंट्स दिए गए हैं. उन्होंने कहा, जो टेंट्स सैनिकों के पास हैं उनका वजन अधिक होता था. जिसे सैनिकों को लेकर चलने में बहुत दिक्कतें होती थीं, पर अब जो टेंट्स बनेंगे उनमें उच्च गुणवत्ता का फैब्रिक होगा. साथ ही उनका वजन बहुत हल्का होगा.
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