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कानपुर OEF ने तैयार किए फायर प्रोटेक्शन टेंट, विशेषताएं जानकर हो जाएंगे हैरान

कानपुर : फूलबाग स्थित आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री से देश के जवानों को जहां अभी तक हाई एंकल बूट, बैग, पप टेंट, रॉक पीटन जैसे उत्पाद मुहैया कराए गए हैं. वहीं, अब पहली बार ओईएफ में सैनिकों के लिए फायर प्रोटेक्शन (रेजिस्टेंस) टेंट तैयार किए जाएंगे. इन टेंट्स की जो सबसे बड़ी विशेषता होगी वो यही होगी कि वह पहले बनाए हुए टेंट की तुलना में हल्के होंगे. साथ ही इनमें जो फैब्रिक का उपयोग किया जाएगा, वह सैनिकों को आग से पूरी तरह बचाएगा.

जानकारी देते आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री के मुख्य महाप्रबंधक अनिल रंगा (Video Credit : ETV Bharat)

अभी तक सैनिकों के पास इस तरह के टेंट नहीं हैं. जिसके चलते अगर कभी कोई हादसा होता है तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बहुत मशक्कतें करनी पड़ती हैं. जैसे ही उन्हें फायर रेजिस्टेंस टेंट मिल जाएंगे तो वह सुरक्षा के साथ मुस्तैद रह सकेंगे. आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री के मुख्य महाप्रबंधक अनिल रंगा ने बताया कि हम पहली बार अपनी फैक्ट्री में ऐसे टेंट बनाने जा रहे हैं जो हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत अधिक ऊंचाई वाले स्थानों या दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के मददगार बनेंगे. इन टेंट्स को लेकर आर्मी के अफसरों संग संवाद हो चुका है. बहुत जल्द और पहली बार हम सैनिकों को फायर रेजिस्टेंस टेंट देंगे.

