कानपुर में अस्पताल संचालकों को दिए गए आग से बचाव के टिप्स, लोगों से ऐसा न करने की अपील
अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 3:56 PM IST
कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस द्वारा अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को संपन्न हो गया. इस विशेष कार्यक्रम के अंतिम दिन मुख्य रूप से शहर के विभिन्न अस्पताल संचालकों और उनके प्रबंधन को आमंत्रित किया गया था. इस दौरान अस्पताल परिसर में आग लगने की स्थिति में बचाव कार्य, राहत अभियानों और मरीजों की सुरक्षित निकासी के संबंध में विस्तृत और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया.
फायर टीम ने सिखाए सुरक्षा के गुर : प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस के फायर विभाग की विशेषज्ञ टीम ने अस्पताल संचालकों को आग लगने के मुख्य कारणों से अवगत कराया. साथ ही टीम ने आग से बचाव के उपायों, अस्पताल में लगे अग्निशमन यंत्रों के सही और त्वरित उपयोग, गंभीर मरीजों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने की सटीक प्रक्रिया तथा आपातकालीन स्थिति में की जाने वाली तत्काल कार्रवाइयों की व्यावहारिक जानकारी साझा की.
आग से बचाव के टिप्स
–अस्पताल संचालकों को आपातकाल में गंभीर मरीजों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकालने की सटीक प्रक्रिया अपनाएं.
–अस्पताल में लगे फायर उपकरणों का तुरंत और सही उपयोग करना जानें. आग लगने पर बिना घबराए राहत और बचाव कार्य शुरू करें.
–कोचिंग और होटल संचालकों को अपने परिसरों में आग लगने की मुख्य वजहों जैसे शॉर्ट सर्किट आदि को जानें और सतर्क रहेंय
–थ्योरी के बजाय मॉक ड्रिल के जरिए आपदा के समय तुरंत एक्शन लेने का व्यावहारिक अभ्यास करें.
–हादसे या आगजनी के वक्त मोबाइल से वीडियो बनाने में समय बर्बाद न करें.
–वीडियो बनाने के बजाय आगे आकर तुरंत पीड़ितों की सहायता करें और उनकी जान बचाएं.
–आपातकालीन स्थिति में बिना देर किए पुलिस और फायर विभाग को सूचित करें.
कार्यक्रम के समापन के दौरान एडीसीपी महेश कुमार ने आपदा की स्थिति में घबराने की बजाय पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील की. साथ ही आपातकालीन स्थिति में तुरंत पुलिस और फायर विभाग को सूचित करने की बात कही.
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