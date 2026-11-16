कानपुर एक्सप्रेस को हरी झंडी; दिल्ली-एनसीआर रूट पर दौड़ेगी नई रेलगाड़ी, गाजियाबाद समेत कई स्टेशनों पर होगा ठहराव
श्रमशक्ति एक्सप्रेस की तर्ज पर कानपुर से नई रेलगाड़ी का शुभारंभ सोमवार से किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 8:52 AM IST
कानपुर : दिल्ली-एनसीआर का सफर करने वाले कानपुरवासियों के लिए 16 नवंबर का दिन खास बन गया है. बरसों के लंबे इंतजार के बाद सोमवार से कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई ट्रेन 'कानपुर एक्सप्रेस' पटरी पर दौड़ने जा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद वर्चुअली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है. यह गाजियाबाद समेत कई स्टेशनों पर भी ठहरेगी. इससे श्रमशक्ति एक्सप्रेस से सफर करने वाले मुसाफिरों को काफी सहूलियत हो जाएगी.
भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि इस ट्रेन के स्टॉपेज बेहद सोच-समझकर तय किए गए हैं. अभी तक कानपुर से दिल्ली जाने वाली प्रमुख ट्रेन 'श्रमशक्ति एक्सप्रेस' गाजियाबाद नहीं रुकती थी, जिससे नोएडा, गाजियाबाद और दादरी में काम करने वाले हजारों लोगों को परेशानी होती थी. 'कानपुर एक्सप्रेस' का ठहराव गाजियाबाद में भी होगा. इसके अलावा ट्रेन फफूंद, इटावा, टूंडला और अलीगढ़ में भी रुकेगी.
भाजपा सांसद ने कहा कि नई ट्रेन का नाम भी कानपुर के लोगों और व्यापारियों की इच्छा के अनुरूप 'कानपुर एक्सप्रेस' रखा गया है. निश्चित ही दिल्ली-एनसीआर से सीधी और सुगम कनेक्टिविटी होने से कानपुर के उद्योग और कारोबार को नई रफ्तार मिलेगी. इस ट्रेन का सबसे बड़ा लाभा व्यापारियों, छात्रों और नौकरीपेशा वर्ग को ही मिलेगा.
सांसद ने 20 साल से भी अधिक समय से लटकी अनवरगंज-मंदना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना को मंजूरी मिलने की जानकारी दी है. बताया कि इस ट्रैक के बनने से शहर के बीचों-बीच लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से लाखों लोगों को राहत मिलेगी. जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे.
ट्रेन का टाइम-टेबल : रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कानपुर एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना संचालित की जाएगी. ट्रेन में आधुनिक एलएचबी (LHB) कोच लगाए गए हैं. जिसमें जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी के कोच शामिल हैं. ट्रेन नंबर 14153 (कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार एक्सप्रेस) है.
यह ट्रेन रात 08:40 बजे कानपुर सेंट्रल से रवाना होगी और अगली सुबह 04:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. ट्रेन नंबर 14154 आनंद विहार-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस वापसी में रात 11:25 बजे आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी और अगली सुबह 07:25 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी.
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