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कानपुर एक्सप्रेस को हरी झंडी; दिल्ली-एनसीआर रूट पर दौड़ेगी नई रेलगाड़ी, गाजियाबाद समेत कई स्टेशनों पर होगा ठहराव

कानपुर एक्सप्रेस को हरी झंडी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : दिल्ली-एनसीआर का सफर करने वाले कानपुरवासियों के लिए 16 नवंबर का दिन खास बन गया है. बरसों के लंबे इंतजार के बाद सोमवार से कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई ट्रेन 'कानपुर एक्सप्रेस' पटरी पर दौड़ने जा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद वर्चुअली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है. यह गाजियाबाद समेत कई स्टेशनों पर भी ठहरेगी. इससे श्रमशक्ति एक्सप्रेस से सफर करने वाले मुसाफिरों को काफी सहूलियत हो जाएगी.

भाजपा सांसद रमेश अवस्थी (Video Credit : ETV Bharat)



भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि इस ट्रेन के स्टॉपेज बेहद सोच-समझकर तय किए गए हैं. अभी तक कानपुर से दिल्ली जाने वाली प्रमुख ट्रेन 'श्रमशक्ति एक्सप्रेस' गाजियाबाद नहीं रुकती थी, जिससे नोएडा, गाजियाबाद और दादरी में काम करने वाले हजारों लोगों को परेशानी होती थी. 'कानपुर एक्सप्रेस' का ठहराव गाजियाबाद में भी होगा. इसके अलावा ट्रेन फफूंद, इटावा, टूंडला और अलीगढ़ में भी रुकेगी.