ETV Bharat / state

कानपुर में पुलिस पर हमला; दारोगा और महिला सिपाही घायल, 5 आरोपी गिरफ्तार

घाटमपुर थाना क्षेत्र के स्योंदी ललईपुर गांव में जमीन पर कब्जे के विवाद को सुलझाने पहुंची थी पुलिस टीम.

पुलिस टीम पर हमला करने वाले गिरफ्तार.
पुलिस टीम पर हमला करने वाले गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 9:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : घाटमपुर थाना क्षेत्र के स्योंदी ललईपुर गांव में दो पक्षों के बीच जमीन के कब्जे को लेकर हुई मारपीट और विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया. हमले में एक उपनिरीक्षक और एक महिला सिपाही घायल हो गई. हमले के बाबत उपनिरीक्षक की तहरीर पर आठ लोगों के खिलाफ नामजद और कई अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.



घाटमपुर इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि क्षेत्र के स्योंदी ललईपुर गांव में जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद की सूचना मिली थी. मौके पर दारोगा अभिषेक सिंह, कृष्णकांत, केशव प्रसाद, धनंजय सिंह और महिला सिपाही रीमा यादव को भेजा गया था. बातचीत के दौरान एक पक्ष की ओर से पुलिस टीम के साथ अभद्रता और मारपीट शुरू कर दी गई. हमले में दारोगा अभिषेक सिंह और महिला सिपाही रीमा यादव को भी चोट आई. सहयोगी पुलिसकर्मियों ने किसी तरह दोनों को उपचार के लिए घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया.


इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट मुताबिक घटना के बाबत दारोगा अभिषेक सिंह ने आठ नामजद और कई अज्ञात पर मारपीट और अभद्रता की तहरीर दी है. मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी राज सिंह, विकास, विशाल, धर्मव्रत और आनंद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

TAGGED:

ATTACK ON POLICE
KANPUR CRIME
ATTACK ON POLICE TEAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.