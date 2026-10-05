ETV Bharat / state

कानपुर के रुद्रा अस्पताल में युवक की मौत पर हंगामा, संचालकों समेत 40 लोगों पर मुकदमा दर्ज

कानपुर: कानपुर के कल्याणपुर स्थित बरासिरोही के रुद्रा अस्पताल में एक दर्दनाक हादसा और उसके बाद का विवाद सामने आया है. शिवली क्षेत्र के हरिकिशनपुर गांव का रहने वाला 26 साल का प्रांशु बीते 30 सितंबर की रात बाइक से मैथा जा रहा था.

लाखों रुपये वसूलने के बाद भी नहीं किया ऑपरेशन: मृतक के चचेरे भाई धर्मेंद्र कुमार ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में अस्पताल प्रबंधन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. धर्मेंद्र का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने इलाज के लिए 6.70 लाख रुपये का बजट बताया था. परिजनों ने मरीज की जान बचाने के लिए 6 लाख रुपये जमा भी करा दिए थे. पैसे लेने के बावजूद डॉक्टरों ने मरीज का ऑपरेशन नहीं किया और उसकी हालत बिगड़ती गई.

रास्ते में सड़क दुर्घटना का शिकार होने पर परिजन उसे तुरंत रुद्रा अस्पताल लेकर पहुंचे थे. अस्पताल में छह दिनों तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन आखिरकार उसने दम तोड़ दिया.

अस्पताल कर्मियों की दबंगई और परिजनों से मारपीट: समय पर सही इलाज न मिलने के कारण प्रांशु ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया. मौत के बाद जब परिजनों ने सवाल उठाए तो अस्पताल स्टाफ ने मेडिकल फाइल और कागजात छीनने की कोशिश की. परिजनों के विरोध करने पर उनके साथ अस्पताल परिसर में मारपीट की गई. इसके बाद करीब 35 लोग सीएचसी कल्याणपुर पहुंचे, जहां उन्होंने फिर से परिजनों को जान से मारने की धमकी दी.

40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज: थाना प्रभारी केशव कुमार तिवारी ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. अस्पताल संचालक विपिन यादव और नवनीत यादव समेत 5 नामजद और 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. पुलिस अब अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और घटना के वक्त मौजूद लोगों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है.

दस्तावेजों की जांच कर रही पुलिस: मामले की जांच सब-इंस्पेक्टर प्रिंस यादव को सौंपी गई है. पुलिस टीम अस्पताल पहुंचकर मरीज के भर्ती रहने के छह दिनों के इलाज से जुड़े सभी कागजात खंगाल रही है. परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते सही इलाज मिल जाता तो प्रांशु की जान बचाई जा सकती थी. अब सभी को पुलिस की जांच और इंसाफ का इंतजार है.

यह भी पढ़ें- ज्ञानेश कुमार पर राम गोपाल यादव का तंज, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त खुद मुश्किल में फंस गए