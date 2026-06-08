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कानपुर में 3000 रुपये के लेनदेन पर हाई-वोल्टेज ड्रामा; महिला डॉक्टर की कार पर पथराव, गाड़ी चढ़ाने का आरोप

इंटीरियर के भुगतान को लेकर शुरू हुआ विवाद: केशवपुरम निवासी संजय यादव की फर्म आरुष इंटीरियर ने डॉ. मधुलिका शुक्ला के क्लीनिक में करीब डेढ़ लाख रुपये का काम किया था. संजय का कहना है कि मुख्य भुगतान तो हो गया, लेकिन बिजली मैकेनिक के तीन हजार रुपये बाकी थे. जब मैकेनिक ने रुपये मांगे, तो डॉक्टर से बहस हो गई. इसके बाद संजय ने अपने पास से मैकेनिक को भुगतान कर दिया. इस बात को लेकर जब संजय ने डॉक्टर से बात की, तो आरोप है कि डॉक्टर ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया.

इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद दोनों पक्ष कल्याणपुर थाने पहुंचे, जहां एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की. इस पूरे विवाद की जड़ क्लीनिक के इंटीरियर के काम से जुड़ी हुई है.

कानपुर: कानपुर के कल्याणपुर इलाके में शनिवार देर रात महज तीन हजार रुपये के लेनदेन को लेकर दो पक्षों में जमकर हंगामा और पथराव हुआ. गुस्साए स्थानीय लोगों ने एक महिला डॉक्टर की कार में तोड़फोड़ की. लोगों का आरोप है कि महिला डॉक्टर ने उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया.

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर नाराज़गी: शुरुआत में पुलिस चौकी में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो गया था. विवाद तब दोबारा भड़का जब संजय यादव के अनुसार, डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी. इससे नाराज होकर संजय ने फिर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शनिवार देर रात मामला तब और बिगड़ गया जब डॉ. मधुलिका अपनी बहन और साथियों के साथ संजय के घर के बाहर पहुंचकर वीडियो बनाने लगीं.

कार से कुचलने का प्रयास, भीड़ ने किया पथराव: संजय के परिजनों के विरोध करने पर डॉक्टर ने खुद को कार के अंदर बंद कर लिया. इस बीच वहां स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों का आरोप है कि भीड़ से निकलने की हड़बड़ाहट में डॉक्टर ने कार तेज रफ्तार में आगे बढ़ा दी, जिससे संजय की पत्नी समेत कई लोग कुचलने से बाल-बाल बचे. इससे गुस्साए लोगों ने पत्थरों से डॉक्टर की कार के शीशे तोड़ डाले.

महिला डॉक्टर ने लगाया अभद्रता का आरोप: दूसरी ओर, डॉ. मधुलिका शुक्ला ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को पीड़ित बताया है. उनका कहना है कि इंटीरियर का कोई भी पैसा बकाया नहीं है और उनके पास भुगतान की सभी रसीदें मौजूद हैं. डॉक्टर का आरोप है कि जब वह रात में क्लीनिक से लौट रही थीं, तभी आरुष इंटीरियर के संचालक और उनके गुंडे साथियों ने बड़े-बड़े पत्थरों से उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया. हमलावरों ने उनके साथ अभद्रता की और उनके गले से सोने की चेन भी लूट ली.

पुलिस ने दर्ज किया केस: डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि थाना कल्याणपुर क्षेत्र में दो पक्षों के बीच भुगतान संबंधी विवाद को लेकर मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लाकर पूछताछ की गई. महिला डॉक्टर की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है. प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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