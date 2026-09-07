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कानपुर दवा व्यवसायी हत्याकांड में खुलासा: CCTV कैमरों से परेशान बहू ने 6 लाख में दी ससुर की सुपारी, दो गिरफ्तार

6 लाख रुपये की सुपारी और घर की चाबी: जानिए कैसे बहू ने रची अपने ही ससुर के कत्ल की साजिश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

पूछताछ में सामने आया कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के कारण अपनी आजादी सीमित होने से बहू काफी परेशान और नाराज चल रही थी. इसी से तंग आकर उसने 6 लाख रुपये की सुपारी देकर अपने ही ससुर की हत्या करवा दी.

कानपुर: कानपुर के कल्याणपुर स्थित रतन आर्बिट अपार्टमेंट में हुई थोक दवा व्यवसायी विनीत मनोचा की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में मृतक की बहू शालू को ही मुख्य साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया है.

दुकान के पुराने नौकर को दी 6 लाख की सुपारी: डीसीपी पश्चिम एसएम. कासिम आबिदी ने बताया कि पकड़े गए हत्यारों में से एक विशाल गौतम पिछले 12-13 सालों से मृतक की दुकान पर काम करता था. घरेलू कामों के सिलसिले में विशाल का घर में भी लगातार आना-जाना बना रहता था. लगभग 20-25 दिन पहले बहू शालू ने विशाल के सामने ससुर को रास्ते से हटाने का ऑफर रखा था. दोनों के बीच काम होने के बाद 2 लाख और बाकी 4 लाख रुपये देने का सौदा तय हुआ था.

प्लानिंग के तहत घर की चाबी से दाखिल हुए हत्यारे: विशाल ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने एक दोस्त को भी साजिश में शामिल कर लिया. बहू ने करीब 15-20 दिनों की पूरी प्लानिंग के बाद हमलावरों को सोसाइटी और फ्लैट के अंदर दाखिल कराने के लिए घर की चाबी दे दी. शनिवार रात करीब 9:40 बजे जब मृतक का बेटा सुब्रत मनोचा अपनी पत्नी शालू और बेटे के साथ एक पारिवारिक कार्यक्रम में गया, तो महज 8 मिनट बाद ही हमलावर चाबी का इस्तेमाल कर सीधे फ्लैट के अंदर दाखिल हो गए.

बहू शालू ने विशाल के सामने ससुर को रास्ते से हटाने का ऑफर रखा था. (Photo Credit: ETV Bharat)

आरोपियों के बयान से हुआ साजिश का पर्दाफाश: रात 10:58 बजे जब विनीत मनोचा घर पहुंचे, तो घात लगाए बैठे हमलावरों ने धारदार हथियारों से उनकी गर्दन रेतकर हत्या कर दी और 11:28 बजे बाहर निकल गए. रविवार तड़के जब बेटा परिवार के साथ लौटा तो उसने पिता का खून से लथपथ शव देखकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देर रात मुठभेड़ में दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद जब बहू शालू को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

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