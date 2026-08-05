कानपुर: काकादेव के मॉडल टाउन में बनेगा शहर का पहला मेडिटेशन पार्क, डेढ़ करोड़ रुपये होंगे खर्च
कानपुर के काकादेव स्थित मॉडल टाउन में डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से शहर का पहला मेडिटेशन पार्क बनने जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 3:51 PM IST
कानपुर: शहर में आमजन को अभी तक जहां मोतीझील, नानाराव पार्क, संजय वन, बोटेनिकल गार्डन जाकर खूब सारी हरियाली मिलती है, वहीं अब जल्द ही आमजन शहर के काकादेव थाना क्षेत्र स्थित मॉडल टाउन पहुंचकर मेडिटेशन पार्क में ध्यान लगा सकेंगे. 4750 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनने वाले इस पार्क पर नगर निगम डेढ़ करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगा. इसके लिए नगर निगम अफसरों ने पार्क का निरीक्षण कर लिया था. 15 अगस्त के बाद पार्क बनाने का काम शुरू हो जाएगा.
सभी आयु वर्ग के लिए डिजाइन होगा वेलनेस पार्क: नगर निगम अफसरों का कहना था कि इस पार्क में आमजन के लिए विशेष ध्यान क्षेत्र, खुले ध्यान मंच, सुंदर ग्रीन पाथवे, ध्यान केंद्रित बैठने के क्षेत्र समेत अन्य सुविधाएं होंगी. एक वेलनेस मंजिल के रूप में डिजाइन किया गया यह पार्क सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त होगा. साथ ही यह स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करेगा. वहीं, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत देशी पेड़-पौधे, थीम आधारित लैंडस्केपिंग, सोलर पावर्ड लाइटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी होगा.
इंदिरा पार्क में बनेगा सेंसरी और हाइजीन पार्क: नगर निगम के पर्यावरण अभियंता दिवाकर भास्कर ने बताया कि सरकार के योग को बढ़ावा देने के मकसद को सिद्ध करते हुए नगर निगम की ओर से कानपुर में पहला मेडिटेशन पार्क हम बनाएंगे. नगर निगम के पर्यावरण अभियंता दिवाकर भास्कर ने बताया कि मेडिटेशन पार्क के साथ ही शहर के इंदिरा पार्क में नगर निगम द्वारा सेंसरी और हाइजीन पार्क भी बनाया जाएगा. जिसमें स्वच्छता जागरूकता, थीम आधारित लैंडस्केपिंग, वॉकिंग ट्रेल व बैठने के प्लाजा, जल सुविधाएं व इंट्रैक्टिव एलिमेंट्स, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग समेत अन्य सुविधाएं होंगी.
ये होंगी विशेषताएं:
- समर्पित ध्यान ज़ोन और शांत स्थान
- खुले ध्यान डेक और योग पवेलियन्स
- बगीचेदार वॉकिंग ट्रेल्स और सोच-विचार के लिए बैठने की जगहें
- रिफ्लेक्शन पूल्स, फव्वारे और शांत करने वाले पानी के फीचर्स
- बाधा-मुक्त, सार्वभौमिक रूप से सुलभ इन्फ्रास्ट्रक्चर
- मूल पौधारोपण और थीमैटिक लैंडस्केपिंग
- सौर रोशनाई और ऊर्जा-कुशल यूटिलिटीज़
- वर्षा जल संचयन और पर्यावरण-मित्रवत निर्माण प्रथाएं
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