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कानपुर: काकादेव के मॉडल टाउन में बनेगा शहर का पहला मेडिटेशन पार्क, डेढ़ करोड़ रुपये होंगे खर्च

सोलर लाइट और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग से लैस होगा कानपुर का नया मेडिटेशन पार्क. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर में आमजन को अभी तक जहां मोतीझील, नानाराव पार्क, संजय वन, बोटेनिकल गार्डन जाकर खूब सारी हरियाली मिलती है, वहीं अब जल्द ही आमजन शहर के काकादेव थाना क्षेत्र स्थित मॉडल टाउन पहुंचकर मेडिटेशन पार्क में ध्यान लगा सकेंगे. 4750 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनने वाले इस पार्क पर नगर निगम डेढ़ करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगा. इसके लिए नगर निगम अफसरों ने पार्क का निरीक्षण कर लिया था. 15 अगस्त के बाद पार्क बनाने का काम शुरू हो जाएगा.

सभी आयु वर्ग के लिए डिजाइन होगा वेलनेस पार्क: नगर निगम अफसरों का कहना था कि इस पार्क में आमजन के लिए विशेष ध्यान क्षेत्र, खुले ध्यान मंच, सुंदर ग्रीन पाथवे, ध्यान केंद्रित बैठने के क्षेत्र समेत अन्य सुविधाएं होंगी. एक वेलनेस मंजिल के रूप में डिजाइन किया गया यह पार्क सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त होगा. साथ ही यह स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करेगा. वहीं, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत देशी पेड़-पौधे, थीम आधारित लैंडस्केपिंग, सोलर पावर्ड लाइटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी होगा.