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नीट यूजी 2026 विवाद: कानपुर के काकादेव में ABVP और पुलिस के बीच भिड़ंत, दो दरोगा लाइन हाजिर

कानपुर में पुलिस और ABVP कार्यकर्ता भिड़े. ( Photo Credit: ETV Bharat )