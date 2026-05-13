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नीट यूजी 2026 विवाद: कानपुर के काकादेव में ABVP और पुलिस के बीच भिड़ंत, दो दरोगा लाइन हाजिर

कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी में नीट परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ABVP कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी भिड़ंत हो गई.

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कानपुर में पुलिस और ABVP कार्यकर्ता भिड़े. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 9:58 PM IST

3 Min Read
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कानपुर: कानपुर की काकादेव कोचिंग मंडी में बुधवार शाम उस वक्त भारी हंगामा हो गया, जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) का पुतला फूंक रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई. इस टकराव के बाद मारपीट के गंभीर आरोपों को देखते हुए डीसीपी सेंट्रल ने पांडुनगर चौकी इंचार्ज निखिल शर्मा और एसआई आशुतोष पांडेय को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है.

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर चार थानों की फोर्स तैनात करनी पड़ी, जिसके बाद ही मामला शांत हो सका. विवाद की मुख्य वजह नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द होने के विरोध में कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा उग्र प्रदर्शन था.

छात्रों से मारपीट के आरोप में दो उपनिरीक्षक लाइन हाजिर. (Video Credit: ETV Bharat)

पुतला दहन के दौरान तीखी नोकझोंक: शाम करीब साढ़े पांच बजे जब प्रदर्शनकारी एनटीए के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहां मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. पुतला छीनने के दौरान दोनों पक्षों में जमकर धक्का-मुक्की और नोकझोंक हुई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर दिया. हंगामे की सूचना मिलते ही एसीपी स्वरूपनगर और डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने आक्रोशित कार्यकर्ताओं को समझा-बुझाकर शांत कराया और उनकी शिकायतों के आधार पर प्रारंभिक जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की.

वीडियोग्राफी से अराजक तत्वों की पहचान: इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा और साक्ष्य के लिहाज से वीडियोग्राफी भी कराई है, जिसमें कुछ युवकों द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किए जाने की बात सामने आई है. पुलिस अब फुटेज के जरिए ऐसे अराजक तत्वों की पहचान करने में जुटी है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे. बवाल और भारी पुलिस तैनाती के कारण कोचिंग मंडी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था भी कुछ समय के लिए पूरी तरह चरमरा गई. जाम की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया ताकि आम जनता को असुविधा न हो.

दो उपनिरीक्षकों को लाइन हाजिर किया गया: डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की की सूचना पर वह स्वयं मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं की शिकायतों और प्रारंभिक फीडबैक के आधार पर दो उपनिरीक्षकों को लाइन हाजिर कर दिया गया है. साथ ही, पूरी घटना की विस्तृत वीडियोग्राफी कराई गई है और मामले की गहन जांच के आदेश भी दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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