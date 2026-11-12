कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे का काम अटका, हमीरपुर के 35 गांवों में सिर्फ तीन का 3G अवार्ड पूरा
फोरलेन हाईवे की टेंडर प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण की धीमी रफ्तार के चलते प्रभावित हो रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:28 PM IST
हमीरपुर : कानपुर से कबरई तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड फोरलेन हाईवे की टेंडर प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण की धीमी रफ्तार के चलते प्रभावित हो रही है. हमीरपुर जिले में परियोजना से प्रभावित 35 गांवों में अब तक सिर्फ तीन गांवों का 3G अवार्ड पूरा हो सका है. महोबा में भी नौ गांवों में से तीन का ही अवार्ड पूरा हुआ है. वहीं, कानपुर नगर में करीब 92 प्रतिशत प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी है. तीनों जिलों में भूमि अधिग्रहण की प्रगति में अंतर के कारण परियोजना की टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाने में देरी हो रही है.
भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत प्रस्तावित कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे की लंबाई 117.70 किलोमीटर है. केंद्र सरकार की कैबिनेट ने एक जुलाई 2026 को इस परियोजना को मंजूरी दी थी. परियोजना की कुल पूंजीगत लागत 7,145.14 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. इसके तहत हमीरपुर जिले में करीब 40 किलोमीटर हिस्से के लिए 35 गांवों, महोबा में 23.70 किलोमीटर हिस्से के लिए नौ गांवों और कानपुर नगर में करीब 49 किलोमीटर हिस्से के लिए 49 गांवों की भूमि का अधिग्रहण होना है.
90 प्रतिशत 3G अवार्ड पूरा होना जरूरी : एनएचएआई के परियोजना निदेशक पंकज यादव ने बताया, जून 2026 में तीनों जिलों में 3डी अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. इसके बाद भूमि अधिग्रहण से संबंधित 3G अवार्ड की कार्रवाई शुरू हुई. टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 90 प्रतिशत 3G अवार्ड पूरा होना जरूरी है. हमीरपुर और महोबा में अपेक्षित प्रगति नहीं होने से यह शर्त पूरी करने में देरी हो रही है.
हमीरपुर के 35 गांवों में अब तक 3 का 3G अवार्ड पूरा हुआ है. महोबा के नौ गांवों में भी तीन का अवार्ड पूरा हो पाया है. वहीं, कानपुर नगर में करीब 92 प्रतिशत काम पूरा बताया जा रहा है. यहां कुल 284 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 31 हेक्टेयर का काम शेष है. इस तरह कानपुर नगर की तुलना में हमीरपुर और महोबा में प्रक्रिया काफी पीछे है.
कई बार बढ़ानी पड़ी टेंडर की तारीख : परियोजना के टेंडर के लिए पहले छह अक्टूबर की तारीख तय की गई थी. इसके बाद इसे बढ़ाकर 22 अक्टूबर और फिर 28 अक्टूबर किया गया. अब टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर निर्धारित है, जबकि 17 नवंबर को बोली खोली जानी है. एनएचएआई का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक परियोजना का कार्य आवंटित करने का है. निर्माण कार्य पूरा करने के लिए करीब ढाई साल की समय सीमा रखी गई है.
एनएच-34 पर वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद : ग्रीनफील्ड हाईवे को कानपुर और बुंदेलखंड के बीच आवागमन सुगम बनाने के साथ मौजूदा एनएच-34 पर यातायात का दबाव कम करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वर्तमान में कानपुर-कबरई मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही के कारण कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनती है. सड़क हादसे भी लोगों के लिए परेशानी का कारण हैं. इस मार्ग को फोरलेन बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है.
सांसद ने अधिकारियों से की वार्ता : राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने बताया कि हमीरपुर के जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी से वार्ता कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे जल्द पूरा कराने को कहा है, ताकि ग्रीनफील्ड हाईवे की टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ सके। अधिकारियों ने उन्हें जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कराने का भरोसा दिया है.
परियोजना की टेंडर प्रक्रिया के लिए 90 प्रतिशत 3G अवार्ड पूरा होना आवश्यक है. संबंधित जिलों में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है. एनएचएआई की ओर से संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर प्रक्रिया को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं.
पंकज यादव, परियोजना निदेशक, एनएचएआई
भूमि अधिग्रहण और 3G अवार्ड की प्रक्रिया जारी है. संबंधित स्टाफ से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है. प्रशासन की ओर से प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के प्रयास किए जा रहे हैं.
राकेश कुमार, अपर जिलाधिकारी, हमीरपुर
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