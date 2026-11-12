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कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे का काम अटका, हमीरपुर के 35 गांवों में सिर्फ तीन का 3G अवार्ड पूरा

भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाने से टेंडर प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर : कानपुर से कबरई तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड फोरलेन हाईवे की टेंडर प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण की धीमी रफ्तार के चलते प्रभावित हो रही है. हमीरपुर जिले में परियोजना से प्रभावित 35 गांवों में अब तक सिर्फ तीन गांवों का 3G अवार्ड पूरा हो सका है. महोबा में भी नौ गांवों में से तीन का ही अवार्ड पूरा हुआ है. वहीं, कानपुर नगर में करीब 92 प्रतिशत प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी है. तीनों जिलों में भूमि अधिग्रहण की प्रगति में अंतर के कारण परियोजना की टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाने में देरी हो रही है.

भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत प्रस्तावित कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे की लंबाई 117.70 किलोमीटर है. केंद्र सरकार की कैबिनेट ने एक जुलाई 2026 को इस परियोजना को मंजूरी दी थी. परियोजना की कुल पूंजीगत लागत 7,145.14 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. इसके तहत हमीरपुर जिले में करीब 40 किलोमीटर हिस्से के लिए 35 गांवों, महोबा में 23.70 किलोमीटर हिस्से के लिए नौ गांवों और कानपुर नगर में करीब 49 किलोमीटर हिस्से के लिए 49 गांवों की भूमि का अधिग्रहण होना है.

बार-बार बढ़ाई जा रही टेंडर प्रक्रिया. (Video Credit; ETV Bharat) 90 प्रतिशत 3G अवार्ड पूरा होना जरूरी : एनएचएआई के परियोजना निदेशक पंकज यादव ने बताया, जून 2026 में तीनों जिलों में 3डी अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. इसके बाद भूमि अधिग्रहण से संबंधित 3G अवार्ड की कार्रवाई शुरू हुई. टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 90 प्रतिशत 3G अवार्ड पूरा होना जरूरी है. हमीरपुर और महोबा में अपेक्षित प्रगति नहीं होने से यह शर्त पूरी करने में देरी हो रही है. हमीरपुर के 35 गांवों में अब तक 3 का 3G अवार्ड पूरा हुआ है. महोबा के नौ गांवों में भी तीन का अवार्ड पूरा हो पाया है. वहीं, कानपुर नगर में करीब 92 प्रतिशत काम पूरा बताया जा रहा है. यहां कुल 284 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 31 हेक्टेयर का काम शेष है. इस तरह कानपुर नगर की तुलना में हमीरपुर और महोबा में प्रक्रिया काफी पीछे है. कई बार बढ़ानी पड़ी टेंडर की तारीख : परियोजना के टेंडर के लिए पहले छह अक्टूबर की तारीख तय की गई थी. इसके बाद इसे बढ़ाकर 22 अक्टूबर और फिर 28 अक्टूबर किया गया. अब टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर निर्धारित है, जबकि 17 नवंबर को बोली खोली जानी है. एनएचएआई का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक परियोजना का कार्य आवंटित करने का है. निर्माण कार्य पूरा करने के लिए करीब ढाई साल की समय सीमा रखी गई है.