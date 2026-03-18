कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे को केंद्र की मंजूरी; BJP सांसद बोले- अब सफर होगा आसान
3700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया मार्ग. 78 गांवों में होगा भूमि अधिग्रहण. टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 7:15 AM IST
कानपुर: शहर के लाखों लोग जिस कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे के जल्द बनने की उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए राहत भरी खबर है. केंद्र ने कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी दे दी है. परियोजना का DPR स्वीकृत कर लिया गया है.
कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी द्वारा उठाए गए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) को स्वीकृति प्रदान करते हुए परियोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं.
इस परियोजना से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था में व्यापक सुधार की उम्मीद है. हाईवे के निर्माण में करीब 3700 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके लिए 78 गांव की जमीन का अधिग्रहण होगा. इसके निर्माण की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
सांसद ने रखी थी समस्या: कुछ समय पहले ही सांसद रमेश अवस्थी ने पत्र के माध्यम से अपनी समस्याएं बताते हुए कानपुर-कबरई मार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव, सड़क सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए ग्रीनफील्ड हाईवे निर्माण की आवश्यकता को केंद्र सरकार के समक्ष रखा था. इस परियोजना के पूरे होने से कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के बीच आवागमन तेज और सुरक्षित होगा.
साथ ही औद्योगिक विकास, व्यापारिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण से क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को नई दिशा मिलने के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी गति मिलने की संभावना है.
मध्य प्रदेश तक का सफर आसान होगा: भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे बनने से कानपुर से सीधे मध्य प्रदेश का सफर किया जा सकेगा. अभी यात्रियों को फतेहपुर या चित्रकूट होकर ही मध्य प्रदेश जाना पड़ता है. जब यह ग्रीनफील्ड हाईवे तैयार हो जाएगा तो इससे सीधे कानपुर से भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों तक यात्री बिना किसी जाम या झंझट के पहुंच सकेंगे.
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