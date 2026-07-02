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कानपुर से पत्थरों की नगरी कबरई 1.5 घंटे में, खट से पहुंचेंगे भोपाल...ये हाईवे करेगा सफर का मजा दूना

कानपुर: ऐसे यात्री जो अक्सर ही कानपुर से कबरई होते हुए मध्य प्रदेश की यात्राएं करते थे, उनके लिए बहुत राहत भरी खबर सामने आई है जिस कानपुर-कबरई एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की चर्चा शहर में कई दिनों से हो रही थी, आखिरकार उसे पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी दे दी गई. फिलहाल यह एक्सप्रेस वे चार लेन का होगा, जिसे भविष्य में बढ़ाकर छह लेन का किया जाएगा. एनएचएआई के निदेशक पंकज यादव ने ये जानकारी बुधवार को दी.





कितना बड़ा होगा एक्सप्रेसवे: उन्होंने बताया, 117.7 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे को बनाने में कुल 7145.14 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से कानपुर से मध्यप्रदेश की सीधी कनेक्टिविटी होगी, जिसका लाभ औद्योगिक नगरी को बहुत अधिक मिलेगा. मध्यप्रदेश संग कारोबार समेत अन्य गतिविधियां आसान हो जाएंगी. उदाहरण के तौर पर बताया, अभी कानपुर से कबरई तक जाने में जहां साढ़े तीन घंटे का समय लगता है, वहीं यह समय एक्सप्रेस वे बन जाने के बाद केवल डेढ़ घंटे का रह जाएगा. वहीं, आने वाले दिनों में इस एक्सप्रेस वे को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, कानपुर रिंग रोड समेत अन्य एक्सप्रेस वे से जोड़ने की भी है जिससे राहगीर व यात्री सुगमता से यात्रा कर सकेंगे.

वाहनों की रफ्तार क्या होगी: एनएचएआई के निदेशक पंकज यादव ने बताया, इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर 80-100 की रफ्तार में गाड़ियां दौड़ सकेंगी. इसे काम शुरू होने के बाद आगामी 30 माह के अंदर बनाया जाएगा. कुल 117.7 किमी.लंबे इस एक्सप्रेस वे के लिए कानपुर के 49 गांवों, हमीरपुर के 35 और महोबा के नौ गांवों का चयन किया गया है, जहां की जमीनों को अधिग्रहीत करने का काम जल्द शुरू होगा. वहीं, जिस कंपनी का चयन निर्माण के लिए किया जाएगा, उसे ही बिल्ट आफ ट्रांसफर (बीओटी) मोड पर इसे सौंपा जाएगा. वही कंपनी इसके टोल का काम भी देखेगी.





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