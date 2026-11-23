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मॉरीशस में नौकरी का मौका; 44 से 50 हजार रुपये तक मिलेगी सैलरी, भाषा और ट्रेनिंग मुफ्त

कानपुर : विदेश में रोजगार पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए मॉरीशस में काम करने का अवसर खुल रहा है. भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, स्किल इंडिया और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसडीसी) के सहयोग से युवाओं को वहां रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की गई है. सरकारी समझौते (जीटूजी) के तहत मॉरीशस की दो कंपनियों में 100 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी. इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को तैयार करने से लेकर भाषा प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहायता की सुविधा मुफ्त दी जाएगी. चयनित युवाओं को भारतीय मुद्रा के अनुसार 44 हजार से 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन मिल सकेगा.





इन पदों पर होंगी भर्तियां, 18 से 45 वर्ष आयु के पुरुष पात्र : आईटीआई के नोडल प्रधानाचार्य हरीश मिश्रा ने बताया कि मॉरीशस की अल्फा कॉन्ट्रैक्टिंग लिमिटेड और मावेंसी लिमिटेड में टेक्नीशियन रिपेयर, पेस्ट टेक्नीशियन, प्लंबर, कंस्ट्रक्शन हेल्पर और कारपेंटर के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इन पदों के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु के पुरुष अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे.



10वीं पास या डिप्लोमा के साथ एक साल का अनुभव जरूरी : भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास अथवा संबंधित ट्रेड में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा तय की गई है. साथ ही एक वर्ष का अनुभव होना जरूरी है. चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को एक से तीन वर्ष की अवधि के लिए फुल टाइम काम मिलेगा.



मुफ्त मिलेगी भाषा ट्रेनिंग, पांडुनगर आईटीआई में कर सकते हैं संपर्क : नोडल प्रधानाचार्य ने बताया कि इस योजना के तहत युवाओं को जर्मन, जापानी और अंग्रेजी भाषा का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा काउंसिलिंग और कॅरियर से जुड़ी सलाह भी उपलब्ध कराई जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार सीटीआई स्थित एनएसटीआई कैंपस और प्लेसमेंट एवं अप्रेंटिस सेल, आईटीआई पांडुनगर में संपर्क कर सकते हैं.