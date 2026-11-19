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1 Application पर 4 नौकरी, बिना इंटरव्यू के लौट गईं 1696 Jobes

1 आवेदक पर 4 नौकरी, बिना इंटरव्यू के लौट गईं 1696 जॉब्स. ( etv bharat )

कानपुर/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में रोजगार मेले को लेकर एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. प्रदेश सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार देने के लिए घाटमपुर के एक निजी आईटीआई में भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया था. इसमें देश की दिग्गज वाहन कंपनी समेत 22 नामचीन कंपनियों ने शिरकत की. कुल 2039 पदों पर आवेदकों की भर्ती होनी थी लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इन बंपर अवसरों का लाभ उठाने के लिए महज आए 576 युवा. इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक आवेदक के सामने चार नौकरियां थीं. प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनमें से 343 अभ्यर्थी ही योग्य पाए गए.





कहां लगा था रोजगार मेला: घाटमपुर के निजी आईटीआई में रोजगार मेला सजा था. सेवायोजन विभाग की ओर से कानपुर के घाटमपुर स्थित निजी आईटीआई परिसर में बुधवार को इस विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया गया था. इस मेले का मुख्य उद्देश्य आईटीआई से लेकर बीटेक पास कर चुके तकनीकी और गैर-तकनीकी युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराना था।



