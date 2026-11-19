1 Application पर 4 नौकरी, बिना इंटरव्यू के लौट गईं 1696 Jobes
UP Rojgar Mela: कानपुर के रोजगार मेले में 2039 नौकरियों के लिए आए सिर्फ 576 आवेदन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 8:07 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 8:19 AM IST
कानपुर/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में रोजगार मेले को लेकर एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. प्रदेश सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार देने के लिए घाटमपुर के एक निजी आईटीआई में भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया था. इसमें देश की दिग्गज वाहन कंपनी समेत 22 नामचीन कंपनियों ने शिरकत की. कुल 2039 पदों पर आवेदकों की भर्ती होनी थी लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इन बंपर अवसरों का लाभ उठाने के लिए महज आए 576 युवा. इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक आवेदक के सामने चार नौकरियां थीं. प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनमें से 343 अभ्यर्थी ही योग्य पाए गए.
कहां लगा था रोजगार मेला: घाटमपुर के निजी आईटीआई में रोजगार मेला सजा था. सेवायोजन विभाग की ओर से कानपुर के घाटमपुर स्थित निजी आईटीआई परिसर में बुधवार को इस विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया गया था. इस मेले का मुख्य उद्देश्य आईटीआई से लेकर बीटेक पास कर चुके तकनीकी और गैर-तकनीकी युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराना था।
कौन-कौन सी कंपनियां आईं थीं: रोजगार मेले में हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, फाइनेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी देश की जानी-मानी कंपनियों समेत कुल 22 कंपनियां पहुंची थीं. इसमें देश की दिग्गज कंपनी भी शामिल थी, जो युवाओं को अपने यहां काम करने का मौका देने आई थी. कंपनियों ने अपनी जरूरत के हिसाब से युवाओं की शैक्षिक योग्यता और इंटरव्यू के जरिए चयन प्रक्रिया पूरी की.
बेहद कम आवेदक आने पर उठे सवाल
सरकार और सेवायोजन विभाग की तरफ से आईटीआई से लेकर बीटेक डिग्री धारक युवाओं के लिए कुल 2039 नौकरियां निकाली गई थीं.भारी-भरकम पदों और टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों की मौजूदगी के बावजूद युवाओं की बेहद कम उपस्थिति चर्चा का विषय बन गई.
दूर-दराज से कंपनियां तो भारी-भरकम उम्मीदों के साथ पहुंची थीं, लेकिन कुल 2039 पदों के मुकाबले केवल 576 युवा ही रोजगार मेले में अपना भाग्य आजमाने पहुंचे. जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां उपलब्ध होने के बावजूद युवाओं का इस तरह कम संख्या में पहुंचना कई बड़े सवाल खड़े करता है.
कितने युवाओं को नौकरी मिली
अंत में 343 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए. मेले में पहुंचे 576 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच और साक्षत्कार की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कंपनियों ने कुल 343 युवाओं को ही नौकरी के योग्य माना.
अफसर क्या बोले: सेवायोजन विभाग के सहायक निदेशक उज्ज्वल कुमार सिंह ने बताया कि, रोजगार मेले में आई सभी कंपनियों ने पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया पूरी की. उन्होंने बताया कि, मेले में जितने भी युवा योग्य पाए गए, उन सभी 343 चयनित अभ्यर्थियों को मौके पर ही आधिकारिक तौर पर नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए, ताकि वे जल्द से जल्द अपनी नई नौकरी की शुरुआत कर सकें.
प्रयागराज में 2,419 युवाओं को मिली नौकरी
प्रयागराज के झलवा स्थित शम्भूनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट परिसर में आयोजित दो दिवसीय 'वृहद रोजगार महोत्सव-2026' का बुधवार को समापन हो गया. महोत्सव में विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से कुल 2,419 युवाओं का चयन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र वितरित किए. इस वृहद रोजगार महोत्सव की रूपरेखा क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, प्रयागराज के सहायक निदेशक राजीव कुमार यादव द्वारा तैयार की गई थी. कार्यक्रम के दौरान शम्भूनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के संस्थापक कौशल कुमार तिवारी ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को सही दिशा देने के साथ ही उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल बैठाने में सेतु का काम करते हैं.