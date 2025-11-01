ETV Bharat / state

कानपुर में ज्वेलर्स की दुकान से 30 लाख के आभूषण और 65 हजार की नगदी चोरी

कानपुर : महाराजपुर थाना क्षेत्र की ज्वेलर्स की दुकान से चोरों ने शनिवार भोर शटर तोड़कर करीब 30 लाख रुपये के जेवर पार कर दिए. शनिवार सुबह आसपास के लोगों को जानकारी हुई तो दुकानदार को सूचना दी. साथ ही बड़ी संख्या में आसपास ग्रामीण घटनास्थल पर जुटने लगे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद दुकानदार की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

एसीपी चकरी अभिषेक पांडे के अनुसार महाराजपुर थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे भोलेंद्र चंद्र वर्मा की ज्वेलर्स की दुकान है. दुकानदार के मुताबिक शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने दुकान का शटर टूटा होने की सूचना दी थी. मौके पर पहुंचने के बाद पता चला कि दुकान से नगदी और सोने-चांदी के आभूषण गायब हैं. दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद चोरी की घटना शनिवार भोर करीब 3:20 बजे होने की जानकारी हुई.

सीसीटीवी कैमरों में काले रंग की बाइक से आए चोर दुकान का शटर तोड़कर उसमें घुसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. करीब 25 मिनट तक चोर दुकान में रहे. दुकानदार भोलेंद्र चंद्र वर्मा के मुताबिक चोर 30 लाख से अधिक के सोने-चांदी के जेवर और 65 हजार नगदी ले गए हैं. एसीपी चकरी अभिषेक पांडे ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. फोरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.