करोड़पति ज्वेलरी कारोबारी की बहू का आरोप; नग्न होकर तांत्रिक पूजा के लिए किया मजबूर, पति-ससुर समेत 5 के खिलाफ FIR
बहू ने दहेज उत्पीड़न और तांत्रिक पूजा में जबरन नग्न बिठने का आरोप लगाया है. पति समेत 5 के खिलाफ FIR दर्ज की गयी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 6:31 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 25 वर्षीय नवविवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और तंत्र-मंत्र की क्रियाओं को लेकर बेहद चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं. महिला थाना प्रभारी कमर सुल्ताना ने बताया कि पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से ही उसे न सिर्फ अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, बल्कि अमानवीय तांत्रिक अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया. महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उसे नग्न अवस्था में पूजा में बैठने के लिए विवश किया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट व मानसिक उत्पीड़न किया गया. 30 मार्च को पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, जिसके बाद महिला थाने में पति, ससुर, सास, देवर और बाबा ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
करोड़ों के दहेज के बाद भी लालच बरकरार: पीड़िता के मुताबिक, उसकी शादी 6 मार्च 2024 को पांडु नगर निवासी ज्वेलरी कारोबारी से हुई थी. उसने बताया कि उसके मायके पक्ष ने इस भव्य शादी में करीब 5 करोड़ रुपये खर्च किए थे. उपहार स्वरूप फॉर्च्यूनर कार और सोने-चांदी के जेवर दिए थे. इसके बावजूद ससुराल पक्ष शादी के कुछ ही समय बाद 2 किलो सोना और 2 करोड़ रुपये नकद की अतिरिक्त मांग करने लगा. इतना ही नहीं, महिला पर स्वरूप नगर में एक मकान और एक किलो और सोना अपने नाम करवाने का लगातार दबाव बनाया जाने लगा.
नग्न होकर तंत्र-मंत्र करने का लगाया आरोप: महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि ससुराल में नियमित रूप से देर रात तांत्रिक गतिविधियां संचालित की जाती थीं. आरोप है कि परिवार के सदस्य नग्न अवस्था में इन पूजाओं में शामिल होते थे और एक दिन पीड़िता को भी जबरन इसमें बैठने के लिए कहा गया. जब उसने इस अमानवीय कृत्य का विरोध किया, तो पति और ससुर ने जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवा दिए और उसे नग्न अवस्था में अनुष्ठान में बैठने पर मजबूर किया. इस दौरान पीड़िता के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और विरोध करने पर सास ने उसके साथ चप्पलों से मारपीट की.
पागल करने की धमकी और बाली में प्रताड़ना: पीड़िता का आरोप है कि ससुर ने उसके शरीर पर भस्म लगाई और तंत्र-मंत्र के जरिए उसे पागल कर देने की धमकी दी. इस मामले में उसके पति ने भी उसका साथ नहीं दिया और उसे डराने-धमकाने में परिवार का सहयोग किया. सच्चाई को छिपाने के लिए पति उसे घुमाने के बहाने कोलकाता और फिर इंडोनेशिया के बाली ले गया. वहां उस पर मानसिक दबाव बनाया जाता रहा. आखिरकार किसी तरह वह अपने मायके पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद उसका भाई उसे लेने पहुंचा तो उसे केवल दो कपड़ों में विदा कर दिया गया.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच शुरू: महिला थाना प्रभारी कमर सुल्ताना ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पति सहित पांच लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. प्रथम दृष्टया यह मामला दहेज उत्पीड़न का प्रतीत हो रहा है और पुलिस साक्ष्यों के आधार पर कड़ियों को जोड़ रही है. अभी तक की शुरुआती जांच में तंत्र-मंत्र से जुड़े कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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