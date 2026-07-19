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ग्लोबल हुआ कानपुर का जामुन, बिठूर से लंदन-यूरोप तक पहुंचा स्वाद, एक सीजन में 2 लाख कैरेट का बंपर निर्यात

गंगा किनारे से सात समंदर पार पहुंचा जामुन ( Photo Credit: ETV Bharat )

एक सीजन में 2 लाख कैरेट का बंपर निर्यात (Photo Credit: ETV Bharat)

बिठूर से लंदन-यूरोप तक पहुंचा स्वाद: एक सीजन में डेढ़ से दो लाख कैरेट जामुन तैयार होता है. एक कैरेट में 25 किलो जामुन रहता है. कानपुर में करीब 10 से 15 हजार किसान जामुन की खेती करने में लगे हैं. कानपुर से दिल्ली, बिहार, गोरखपुर, देवरिया, मुंबई, हैदराबाद तक जामुन को भेजा जा रहा है. इसके अलावा लंदन और यूरोप में भी इसकी खूब डिमांड है.

लंदन की गलियों में गूंजा बिठूर के जामुन का स्वाद (Video Credit: ETV Bharat)

कानपुर: शहर के कस्बाई इलाकों में किसानों का जीवन जामुन की कमाई से बदल रहा है. गंगा किनारे बिठूर (बनियापुरवा समेत अन्य गांवों) में जिस जामुन को उगाया जा रहा है, उसका स्वाद सिर्फ कानपुर वालों या यूपी वालों को ही नहीं भा रहा, बल्कि देश के साथ-साथ अब विदेशों में भी इसकी जबरदस्त डिमांड हो रही है.

कानपुर के बिठूर से हम जामुन लेकर उसे निर्यात के तौर पर पंजाब, छत्तीसगढ़, प.बंगाल, उप्र के कई शहरों में भेज रहे हैं. मुझे बिठूर के जामुन का निर्यात करते हुए पांच सालों से अधिक का समय हो चुका है.- विकास जायसवाल, निर्यातक

मुनाफे से विस्तार को मिला बल: डिमांड बढ़ने के बाद किसानों ने खेती में विस्तार किया. किसानों को अच्छा मुनाफा मिलने लगा तो खेती का विस्तार किया. किसान जो जामुन निर्यात करते हैं उसका अधिकतम दाम 120 रुपये प्रति किलोग्राम तक रहता है. दूसरे राज्यों या शहरों तक पहुंचने पर 150 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिकता है.

गोल यानी देसी जामुन (Photo Credit: ETV Bharat)

किस प्रजाति की डिमांड सबसे ज्याादा?: कानपुर में किसान ऑर्गेनिक जामुन उगाते हैं. गोल वाले को देसी जामुन और लंबे आकार वाले जामुन को 'पैंट्रा' या 'कैप्सूल' कहते हैं. इनमें 'पैंट्रा' या 'कैप्सूल' की मांग बहुत अधिक होती है. गोल यानी देसी जामुन जहां स्वाद में खट्टा-मीठा होता है. वहीं, कैप्सूल आकार वाला जामुन पूरी तरह से मीठा होता है. जिसमें विटामिन सी के गुण भी मौजूद रहते हैं.

लंबे आकार वाला जामुन जिसे पैंट्रा या कैप्सूल कहते हैं (Photo Credit: ETV Bharat)

मई में जामुन के पेड़ में जहां फूल और फल दिखने लगते हैं, वहीं जून में यह पककर पूरी तरह तैयार हो जाता है. कैप्सूल या पैंट्रा वाले जामुन का वजन 25 से 30 ग्राम तक होता है. जबकि देसी जामुन का वजन 10 से 15 ग्राम तक रहता है.- रवि निषाद, किसान

नई वैरायटी की जा रही विकसित: दक्षिण भारत में जामुन की जो केजी-10 वैरायटी होती है, उसे कानपुर के बिठूर से ही पौधा ले जाकर तैयार किया गया है. केजी-10 वैरायटी में जामुन का आकार काफी बड़ा है और उसका वजन करीब 50 ग्राम तक होता है. इसी तरह पंजाब में भी किसान जामुन की नई वैरायटी बना रहे हैं.

जामुन का उपयोग लोग अपनी सेहत को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा करते हैं. यह खासतौर से पेट संबंधी रोगों को दूर करता है. शुगर से ग्रसित लोगों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है.

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