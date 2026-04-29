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कानपुर में कर्ज चुकाने के लिए बेटे ने रची खुद के अपहरण की साजिश, दोस्त संग गिरफ्तार

कानपुर के जाजमऊ में युवक ने 20 हजार रुपये का कर्ज चुकाने के लिए अपने अपहरण की झूठी साजिश रची और परिवार से फिरौती मांगी.

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सर्विलांस ने पकड़ी 'किडनैपर' की लोकेशन, बेटा ही निकला मास्टरमाइंड. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 6:57 PM IST

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कानपुर: कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया. जिस मां ने अपने बेटे के घर न लौटने पर परेशान होकर पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, हकीकत में उसी बेटे ने फिरौती वसूलने के लिए अपने ही अपहरण का नाटक रचा था.

जाजमऊ पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि 27 अप्रैल को सकीना नामक महिला ने अपने बेटे फैज की गुमशुदगी दर्ज कराई थी.

जानकारी देतीं एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

कर्ज चुकाने के लिए मांगी फिरौती: सकीना के अनुसार, 26 अप्रैल को फैज रोज की तरह स्कूटी लेकर काम पर गया था, लेकिन वह अगले दिन तक घर वापस नहीं लौटा. इसी दौरान सकीना और फैज की पत्नी के पास फिरौती के लिए फोन आने लगे, जिसमें एक लाख रुपये की मांग की गई थी. पुलिस टीम ने जब सर्विलांस की मदद से उन नंबरों को ट्रेस किया, तो उनकी लोकेशन गाजियाबाद में मिली और वे नंबर फरमान उर्फ कस्सू के निकले. पुलिस ने जब फरमान को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने फैज के साथ मिलकर रची गई पूरी साजिश का खुलासा कर दिया.

मालिक का उधार चुकाना था मकसद: पूछताछ में फैज ने कुबूल किया कि उसने जहां काम करता था, वहां के मालिक से 20 हजार रुपये उधार लिए थे. उस कर्ज को चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने ही घर वालों से फिरौती ऐंठने की योजना बनाई. फैज के दोस्त फरमान ने पहले एक लाख, फिर 50 हजार और अंत में 20 हजार रुपये की फिरौती मांगने के लिए कॉल की थीं. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में किसी अन्य की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है.

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