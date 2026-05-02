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कानपुर के जाजमऊ पुल पर गड्ढे ही गड्ढे; NHAI का दावा शुरू कराया मरम्मत का काम

कानपुर के जाजमऊ पुल पर गड्ढे ही गड्ढे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: जैसे ही आप कानपुर में जाजमऊ स्थित गंगा पुल पर पहुंचते हैं और उन्नाव-लखनऊ की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपके वाहन में झटके लगने लगेंगे. सड़क के बीचोबीच मौजूद गड्ढों के चलते आपके पूरे शरीर में झटके लगेंगे. इस पुल से कई मंत्री और अफसर रोजाना गुजरते हैं, लेकिन पुल की दुर्दशा पर किसी का ध्यान नहीं है. जाजमऊ पुल की मौजूदा स्थिति बेहद खराब है. पुल की शुरुआत से लेकर अंत तक सड़क कई स्थानों पर टूटी है. इससे वाहनों में आपसी टक्कर का खतरा हमेशा बना रहता है. शाम होते ही इन गड्ढों की वजह से पुल पर घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है. कुछ दिनों पहले जब इस मामले का संज्ञान जिला प्रशासन के आला अफसरों ने लिया, तो अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया (NHAI) के अफसरों की नींद भी टूटी है. उनका ठोस दावा है कि पुल पर मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है. 5.5 किमी. लंबाई पर होना है काम: इस मामले पर NHAI के परियोजना निदेशक पंकज यादव ने बताया कि पुल की मरम्मत के लिए हमने काम शुरू करा दिया है. नए पुल का काम (कानपुर से लखनऊ की ओर जिससे जाते हैं) जहां जल्दी हो जाएगा. वहीं, पुराने पुल को (जब लखनऊ से कानपुर की ओर प्रवेश करते हैं) पूरी तरह से ठीक करने में छह महीने का समय लगेगा. उन्होंने बताया कि रिहैबिलेशन इंजीनियरिंग संस्था को पुल की मरम्मत का काम सौंपा गया है.