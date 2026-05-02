कानपुर के जाजमऊ पुल पर गड्ढे ही गड्ढे; NHAI का दावा शुरू कराया मरम्मत का काम
NHAI के परियोजना निदेशक पंकज यादव ने बताया कि पुल की मरम्मत के लिए हमने काम शुरू करा दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 11:07 AM IST
कानपुर: जैसे ही आप कानपुर में जाजमऊ स्थित गंगा पुल पर पहुंचते हैं और उन्नाव-लखनऊ की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपके वाहन में झटके लगने लगेंगे. सड़क के बीचोबीच मौजूद गड्ढों के चलते आपके पूरे शरीर में झटके लगेंगे. इस पुल से कई मंत्री और अफसर रोजाना गुजरते हैं, लेकिन पुल की दुर्दशा पर किसी का ध्यान नहीं है.
जाजमऊ पुल की मौजूदा स्थिति बेहद खराब है. पुल की शुरुआत से लेकर अंत तक सड़क कई स्थानों पर टूटी है. इससे वाहनों में आपसी टक्कर का खतरा हमेशा बना रहता है. शाम होते ही इन गड्ढों की वजह से पुल पर घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है.
कुछ दिनों पहले जब इस मामले का संज्ञान जिला प्रशासन के आला अफसरों ने लिया, तो अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया (NHAI) के अफसरों की नींद भी टूटी है. उनका ठोस दावा है कि पुल पर मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है.
5.5 किमी. लंबाई पर होना है काम: इस मामले पर NHAI के परियोजना निदेशक पंकज यादव ने बताया कि पुल की मरम्मत के लिए हमने काम शुरू करा दिया है. नए पुल का काम (कानपुर से लखनऊ की ओर जिससे जाते हैं) जहां जल्दी हो जाएगा.
वहीं, पुराने पुल को (जब लखनऊ से कानपुर की ओर प्रवेश करते हैं) पूरी तरह से ठीक करने में छह महीने का समय लगेगा. उन्होंने बताया कि रिहैबिलेशन इंजीनियरिंग संस्था को पुल की मरम्मत का काम सौंपा गया है.
दोनों पुलों की बेहतर ढंग से मरम्मत कराने में कुल 5.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे. पुलों के साथ ही रामादेवी ब्रिज पर भी काम कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि 2012-13 में जहां नया वाला पुल बनाया गया था. वहीं, पुराना जाजमऊ पुल 1985-88 के बीच बना था.
रोजाना गुजरते हैं 50 हजार वाहन: पिछले करीब एक साल से कानपुर से उन्नाव होते हुए अगर लखनऊ जाना हो, या फिर लखनऊ और उन्नाव से कानपुर के अंदर किसी भी एरिया में जाना हो तो विकल्प के रूप में केवल जाजमऊ गंगा पुल का ही रास्ता बचा है.
गंगा बैराज से आगे उन्नाव की ओर बढ़ने पर सरैंया रेलवे क्रॉसिंग पर जहां अभी पुलों का निर्माण जारी है, तो वहीं बैराज से अधिकतर वाहन अब उस रूट का प्रयोग करने से बचते हैं. इसका विशेष कारण है कि जब वाहन गंगा बैराज से सरैंया क्रासिंग की ओर जाते हैं तो वहां रास्ता बंद है.
ऐसे में वाहन सवारों को उन्नाव के कई गांवों से गुजरते हुए उन्नाव-लखनऊ हाईवे पर आना पड़ता है. वहां से कानपुर की दूरी बहुत अधिक है. इसलिए ज्यादातर राहगीर लखनऊ जाने के लिए जाजमऊ गंगा पुल का ही रास्ता चुनते हैं.
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