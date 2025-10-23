ETV Bharat / state

अब कानपुर से लखनऊ जाना होगा आसान; 10 दिन में शुरू हो जाएगा जयपुरिया पुल, लाखों लोगों को जाम से मिलेगा छुटकारा

कानपुर : दीपावली के बाद शहर के लाखों लोगों के लिए राहतभरी खबर आई है. छावनी इलाके में बना जयपुरिया आरओबी (railway overbridge) 10 दिन में चालू हो जाएगा. इससे कानपुर से लखनऊ जाना आसान हो जाएगा. लाखों लोगों को घंटों जाम में नहीं फंसना पड़ेगा. आसानी से वे चकेरी एयरपोर्ट समेत अन्य स्थानों को जा सकेंगे. कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से पहले ही लोगों को इस पुल की सौगात मिल जाएगी.

सेतु निगम के अफसरों का कहना है पुल के किनारे एप्रोच रोड बनने का काम अंतिम चरण में है. रोड बनते ही पुल पर राहगीरों का आवागमन शुरू हो जाएगा. इस पुल से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी. अभी तक लखनऊ जाने के लिए लोगों को छावनी क्षेत्र में जाम में फंसना पड़ता है. अब वाहन आरओबी से होते हुए सीधे जाजमऊ हाईवे पर निकलेंगे. वहां से उन्नाव होते हुए लखनऊ तक पहुंच सकेंगे.

992 मीटर लंबा है 60 करोड़ से बना पुल : शहर के जयपुरिया क्रासिंग पर एक दिन में करीब 100 ट्रेनें गुजरती हैं. अभी तक पुल न बनने के चलते लोगों को औसतन 10 से 15 मिनट के अंतराल में क्रासिंग के जाम में फंसना पड़ता है. पुल चालू होने से लोग रफ्तार से अपने वाहनों को लेकर आ-जा सकेंगे. अगर कोई राहगीर या यात्री लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर में शहर के अंदर किसी स्थान पर पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें जाजमऊ पहुंचते ही इस पुल के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी.

शहर के सर्किट हाउस के समीप बनकर तैयार इस पुल की वजह से राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी लखनऊ से सीधे आकर पुल से होते हुए सर्किट हाउस पहुंच सकेंगे. पुल की कुल लंबाई जहां 992 मीटर है. इसके निर्माण में करीब 60 करोड़ रुपये है.