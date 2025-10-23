अब कानपुर से लखनऊ जाना होगा आसान; 10 दिन में शुरू हो जाएगा जयपुरिया पुल, लाखों लोगों को जाम से मिलेगा छुटकारा
चकेरी एयरपोर्ट समेत अन्य जगहों पर जाना होगा आसान, 60 करोड़ की लागत से बना है पुल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 5:05 PM IST
कानपुर : दीपावली के बाद शहर के लाखों लोगों के लिए राहतभरी खबर आई है. छावनी इलाके में बना जयपुरिया आरओबी (railway overbridge) 10 दिन में चालू हो जाएगा. इससे कानपुर से लखनऊ जाना आसान हो जाएगा. लाखों लोगों को घंटों जाम में नहीं फंसना पड़ेगा. आसानी से वे चकेरी एयरपोर्ट समेत अन्य स्थानों को जा सकेंगे. कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से पहले ही लोगों को इस पुल की सौगात मिल जाएगी.
सेतु निगम के अफसरों का कहना है पुल के किनारे एप्रोच रोड बनने का काम अंतिम चरण में है. रोड बनते ही पुल पर राहगीरों का आवागमन शुरू हो जाएगा. इस पुल से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी. अभी तक लखनऊ जाने के लिए लोगों को छावनी क्षेत्र में जाम में फंसना पड़ता है. अब वाहन आरओबी से होते हुए सीधे जाजमऊ हाईवे पर निकलेंगे. वहां से उन्नाव होते हुए लखनऊ तक पहुंच सकेंगे.
992 मीटर लंबा है 60 करोड़ से बना पुल : शहर के जयपुरिया क्रासिंग पर एक दिन में करीब 100 ट्रेनें गुजरती हैं. अभी तक पुल न बनने के चलते लोगों को औसतन 10 से 15 मिनट के अंतराल में क्रासिंग के जाम में फंसना पड़ता है. पुल चालू होने से लोग रफ्तार से अपने वाहनों को लेकर आ-जा सकेंगे. अगर कोई राहगीर या यात्री लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर में शहर के अंदर किसी स्थान पर पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें जाजमऊ पहुंचते ही इस पुल के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी.
शहर के सर्किट हाउस के समीप बनकर तैयार इस पुल की वजह से राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी लखनऊ से सीधे आकर पुल से होते हुए सर्किट हाउस पहुंच सकेंगे. पुल की कुल लंबाई जहां 992 मीटर है. इसके निर्माण में करीब 60 करोड़ रुपये है.
गंगा बैराज वाले रास्ते का लोग कम कर रहे इस्तेमाल : सरैया क्रासिंग पर इस पुल के निर्माण के चलते गंगा बैराज के रास्ते सरैया क्रासिंग पुल को पार कर उन्नाव के बाद लखनऊ आने-जाने वाले यात्री पिछले काफी समय से परेशान हैं. वाहन लखनऊ के लिए कानपुर से जब निकलते हैं तो जाजमऊ हाईवे से ही उन्नाव पहुंचते हैं. ऐसे में राहगीरों के लिए अब जयपुरिया क्रासिंग आरओबी से होकर जाजमऊ जाना एक अच्छा विकल्प होगा. इस पुल को शुरू करने की मियाद दिसंबर 2025 तक निर्धारित की गई थी. अब यह इससे पहले ही आम लोगों के लिए खुल जाएगा.
इन आंकड़ों को भी जानिए : रोजाना शहर से जाजमऊ होकर उन्नाव होते हुए लखनऊ जाने वाले राहगीरों की संख्या करीब एक लाख है. रोजाना शहर से नौबस्ता होकर उन्नाव होते हुए लखनऊ जाने वाले राहगीरों की संख्या 50 हजार के करीब है. रोजाना गंगा बैराज होकर उन्नाव होते हुए लखनऊ जाने वाले राहगीरों की संख्या 25 हजार है.
डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही जयपुरिया क्रासिंग आरओबी का निरीक्षण किया गया था. पुल का काम 95 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है. जल्द से जल्द पुल को शुरू करा दिया जाएगा. इससे वाहन चालकों को काफी सुविधा मिलेगाी.
