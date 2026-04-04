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कानपुर जिला जेल में हड़कंप; भाई को चरस देने पहुंची बहन गिरफ्तार, जींस की जेब से निकली नशीली पुड़िया

कोतवाली थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद पांडेय ने बताया, डिप्टी जेलर की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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महिला के पास से नशीले पदार्थ की पुड़िया बरामद. (Photo Credit: Kanpur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 3:40 PM IST

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कानपुर: कानपुर जिला कारागार में एक महिला के अपनी जींस में चरस छिपाकर ले जाने की कोशिश करने का मामला सामने आया है. मुलाकात के दौरान जेल प्रशासन की जांच में महिला के पास से नशीले पदार्थ की पुड़िया बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और अब उसे भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया है. डिप्टी जेलर मौसमी राय ने बताया कि 1 अप्रैल को दोपहर करीब 12:55 बजे बंदियों से मिलने आए लोगों की नियमित तलाशी ली जा रही थी.

महिला वार्डन की मुस्तैदी से हुआ खुलासा: जेल में महिला मुलाकातियों की सघन जांच जेल वार्डन मनीषा कर रही थीं, जबकि उनके सामान की निगरानी नंबरदार शालू मिश्रा कर रही थी. इसी दौरान कर्नलगंज के अलेर्ट रोड निवासी शायरा नामक महिला की गतिविधियों पर सुरक्षाकर्मियों को शक हुआ. जब उसकी नीले रंग की जींस की सघन तलाशी ली गई, तो जेब से एक पुड़िया बरामद हुई जिसमें संदिग्ध काला पदार्थ छिपा था. प्रारंभिक जांच और सख्ती से की गई पूछताछ में स्पष्ट हो गया कि बरामद पदार्थ प्रतिबंधित चरस है.

नशे के आदी भाई को देने गई थी चरस: पकड़े जाने के बाद शायरा ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसका भाई शाहिद उर्फ भोला इसी जेल में बंद है. शाहिद नशे का आदी है और मुलाकात के दौरान उसने नशा न मिलने पर जान देने जैसी बातें कही थीं. भाई की हालत और उसकी भावनात्मक बातों के दबाव में आकर बहन ने जेल के भीतर चरस पहुंचाने का यह जोखिम भरा रास्ता चुना. पुलिस अब इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि महिला को इतनी मात्रा में चरस आखिर कहां से उपलब्ध हुई थी.

आरोपी महिला को भेजा गया जेल: कोतवाली थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद पांडेय ने जानकारी दी कि डिप्टी जेलर की तहरीर के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, अब वह अपने भाई की तरह जेल की सजा काटेगी. पुलिस इस नेटवर्क को खंगालने में जुटी है कि इस तस्करी के पीछे कोई और बाहरी गिरोह तो सक्रिय नहीं है. जेल प्रशासन ने इस घटना के बाद मुलाकातियों की जांच और अधिक सख्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं.

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