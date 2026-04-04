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कानपुर जिला जेल में हड़कंप; भाई को चरस देने पहुंची बहन गिरफ्तार, जींस की जेब से निकली नशीली पुड़िया

कानपुर: कानपुर जिला कारागार में एक महिला के अपनी जींस में चरस छिपाकर ले जाने की कोशिश करने का मामला सामने आया है. मुलाकात के दौरान जेल प्रशासन की जांच में महिला के पास से नशीले पदार्थ की पुड़िया बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और अब उसे भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया है. डिप्टी जेलर मौसमी राय ने बताया कि 1 अप्रैल को दोपहर करीब 12:55 बजे बंदियों से मिलने आए लोगों की नियमित तलाशी ली जा रही थी.

महिला वार्डन की मुस्तैदी से हुआ खुलासा: जेल में महिला मुलाकातियों की सघन जांच जेल वार्डन मनीषा कर रही थीं, जबकि उनके सामान की निगरानी नंबरदार शालू मिश्रा कर रही थी. इसी दौरान कर्नलगंज के अलेर्ट रोड निवासी शायरा नामक महिला की गतिविधियों पर सुरक्षाकर्मियों को शक हुआ. जब उसकी नीले रंग की जींस की सघन तलाशी ली गई, तो जेब से एक पुड़िया बरामद हुई जिसमें संदिग्ध काला पदार्थ छिपा था. प्रारंभिक जांच और सख्ती से की गई पूछताछ में स्पष्ट हो गया कि बरामद पदार्थ प्रतिबंधित चरस है.

नशे के आदी भाई को देने गई थी चरस: पकड़े जाने के बाद शायरा ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसका भाई शाहिद उर्फ भोला इसी जेल में बंद है. शाहिद नशे का आदी है और मुलाकात के दौरान उसने नशा न मिलने पर जान देने जैसी बातें कही थीं. भाई की हालत और उसकी भावनात्मक बातों के दबाव में आकर बहन ने जेल के भीतर चरस पहुंचाने का यह जोखिम भरा रास्ता चुना. पुलिस अब इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि महिला को इतनी मात्रा में चरस आखिर कहां से उपलब्ध हुई थी.