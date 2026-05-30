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यूपी के मानसून मंदिर ने कर दी बारिश की भविष्यवाणी, आस्था के मौसम विज्ञान केंद्र का सिगनल क्या है?, जानिए

यूपी के मानसून मंदिर ने कर दी बारिश की भविष्यवाणी. ( Etv Bharat )

कैसे करता है भविष्यवाणी: मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही छत पर एक आयताकार पत्थर लगा हुआ है. यह पत्थर बेहद पवित्र माना जाता है. यहां के ग्रामीणों के मुताबिक बारिश से 20 दिन पहले यह पत्थर नम हो जाता है और इस पर बूंदें उभर आती हैं. ये बूंदे बारिश की संकेत मानी जाती है. बूंदों के दिखते ही यह मान लिया जाता है कि मानसून 20 दिनों के भीतर आ जाएगा और अच्छी बारिश करेगा. इस मंदिर की अभी तक ज्यादातर भविष्यवाणियां सटीक बैठी हैं.

कहां पर स्थित है यह मंदिर: चलिए चलते हैं कानपुर के नजदीक घाटमपुर कस्बे में. यहां एक जगह भीतरगांव ब्लॉक पड़ता है. इसी भीतरगांव ब्लॉक में है बेहटा बुजुर्ग गांव. यहां गांव के बीचों-बीच एक प्राचीन देवकालीन मंदिर स्थित है. यह मंदिर कितना पुराना है इसके अभी तक कोई सटीक प्रमाण तो नहीं मिल हैं लेकिन यह जरूर दावा किया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था. साथ ही इस मंदिर का जीर्णोद्वार 11वीं शताब्दी के आसपास बताया जाता है. यह मंदिर पूरी तरह से संरक्षित है.

कानपुरः यूपी में प्रकृति का एक ऐसा वेदर स्टेशन है जिसकी भविष्यवाणी आज तक फेल नहीं हुई. करीब 9वीं शताब्दी के इस वेदर स्टेशन की बारिश की भविष्यवाणी आज तक कभी फेल नहीं हुई है. ये वेदर स्टेशन हैं बेहटा बुजुर्ग का प्राचीन देवकालीन जगन्नाथ मंदिर (Kanpur Jagannath Temple) . इस मंदिर ने इस बार एक बार फिर बारिश की भविष्यवाणी खास सिगनल के रूप में कर दी है. पेश है संवाददाता समीर दीक्षित की यह खास रिपोर्ट.

एक नजर इस पर भी. (Etv Bharat gfx)

इस बार कब दिखीं बूंदे: स्थानीय लोगों के मुताबिक इस बार 26 मई को मंदिर के इस आयाताकार पत्थर में पानी की बूंदें उभर आई. इसी के साथ ग्रामीणों के चेहरे खुशी से चमक उठे. नौतपा की गर्मी के बीच मंदिर के संकेत को सुखद माना जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि अब बारिश ज्यादा दूर नहीं है. 20 दिनों के भीतर मानसून के आने की उम्मीद है.

मंदिर में विराजमान जग्ननाथ प्रतिमा. (Etv Bharat)

बूंदे बड़ी होने का इंतजार: ग्रामीणों की मानें तो अभी मंदिर के पत्थर पर दिखाई दी बूंदे छोटी हैं. जैसे-जैसे इनका आकार बढ़ेगा वैसे-वैसे मानसून की अच्छी बारिश का संकेत मिलेगा. मंदिर की इस प्राचीन गणित के अनुसार 20 जून से झमाझम मानसूनी बारिश की संभावना है. ग्रामीणों में खुशी की लहर है.

मंदिर का एक दृश्य. (Etv Bharat)

पहली बारिश के बाद सूख जाता पत्थर: स्थानीय लोगों की मानें तो जैसे ही पहली मानसूनी बारिश शुरू होगी यह पत्थर सूखना शुरू हो जाएगा. मानसून आते-आते यह पत्थर पूरी तरह से सूख जाएगा. ग्रामीणों के बीच पत्थर का सूखना अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है. दावा किया जाता है कि इस मंदिर की भविष्यवाणी कभी फेल नहीं होती है.

मंदिर का गेट. (Etv Bharat)



मंदिर में कौन विराजमान हैं: मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की काले पत्थरों की प्रतिमाएं विराजमान हैं. उनका पूजा-पाठ पूरे विधि विधान से सुबह और शाम किया जाता है. ग्रामीणों के साथ ही आसपास के जिलों और देश व विदेश से बड़ी संख्या में लोग यहां भगवान के दर्शन करने आते है. इस मंदिर का अहाता काफी बड़ा है.

मंदिर का बाहरी नजारा. (Etv Bharat)

बौद्ध मठनुमा जैसा आकार: अगर मंदिर की बनावट पर गौर किया जाए तो यह किसी बौद्ध मठनुमा आकार का नजारा आता है. छोटे पिरामिड की आकृति जैसा नजर आने वाला यह मंदिर कई मायनों में कई रहस्य समेटे हुए हैं. इस मंदिर की दीवारें करीब 14 फीट से भी ज्यादा मोटी हैं. मंदिर के बाहर मोर के निशान और चक्र को देखकर ही इसे राजा हर्षवर्धन के काल यानी 9वीं शताब्दी का बताया जाता है. हालांकि मंदिर की सही उम्र की आयु का लिखित प्रमाण अभी तक कहीं नहीं मिला है. इस मंदिर को देवकालीन बताया जाता है.

मंदिर के पत्थरों पर आई बूंदों से नमी. (Etv Bharat)



अर्द्ध सूर्य चिन्ह भी मिल चुके हैं: मंदिर के महंत केपी शुक्ला बताते हैं कि इस मंदिर में अर्द्ध सूर्य चिन्ह आज भी मौजूद हैं. आपको बता दें कि अर्द्ध सूर्य चिन्ह का सीधा संबंध सूर्यवंशी राजा से होता है. सूर्यवंशी राजा हमेशा अर्द्ध सूर्य का चिह्न मस्तक में लगाते थे. राजा राम भी सूर्यवंशी थे. राम जन्मभूमि मंदिर की खुदाई में भी अर्ध सूर्य चिन्ह मिले है. इससे यह प्रमाणित होता है कि यह स्थान काफी प्राचीन है. उन्होंने बताया कि इस मंदिर से हर वर्ष कलश यात्रा निकलती है जिसमें बड़ी संख्या में हर साल भक्त भाग लेने के लिए पहुंचते हैं.

बाहर लगा बोर्ड. (Etv Bharat)

पत्थर की बूंदों को लेकर मौसम विज्ञान क्या कहता: मौसम विज्ञानियों की मानें तो पत्थर पर यह बूंदे अत्य़ाधिक गर्मी से उत्पन्न होने वाली वाष्प के कारण बताई जाती है. सवाल उठता है आखिर एक ही पत्थर पर ही यह बूंद क्यों दिखती है सारे पत्थरों पर क्यों नहीं. इसका जवाब अभी नहीं मिल सका है.



