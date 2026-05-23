ETV Bharat / state

ITBP जवान की मां का हाथ काटने का मामला; ACMO ने पुलिस कमिश्नर को सौंपी जांच रिपोर्ट

कानपुर: शहर में पिछले कुछ दिनों से ITBP के जवान की मां के हाथ का मामला ज्यादा चर्चा में है. इस मामले में CMO डॉ. हरिदत्त नेमी की टीम के सदस्यों ने फाइनल रिपोर्ट तैयार करके पुलिस आयुक्त को भेज दी है. शुक्रवार को इसकी पुष्टि ACMO डॉ. रमित रस्तोगी ने की है.

ACMO डॉ. रमित रस्तोगी ने बताया कि अब इस मामले में फैसला सीपी की ओर से किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी पक्षों के बयान गुरुवार तक दर्ज करा लिए गए थे. सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट तैयार की गई है. ITBP जवान की मां के हाथ के इलाज को लेकर कुछ डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है. उसे भी अंकित किया गया है.

हालांकि, यह भी कहा कि जो आरोप लगाए थे, उसमें प्राथमिक स्तर पर गलती नहीं मिली है. वहीं, कृष्णा अस्पताल के संचालक ऐश्वर्य गर्ग से जब बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.