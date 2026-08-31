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कानपुर इस्कॉन में दिव्य होगी जन्माष्टमी: थाईलैंड के फूलों और वृंदावन की रत्नजटित पोशाक से सजेगा दरबार

थाईलैंड के फूलों, वृंदावन की रत्नजटित पोशाक, 400 कलाकारों की प्रस्तुति और 56 भोग के साथ 4 सितंबर को जन्मोत्सव होगा.

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भक्तों के लिए विशाल वॉटरप्रूफ पंडाल और शटल बसें: इस्कॉन कानपुर ने कीं विश्वस्तरीय तैयारियां. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 10:02 PM IST

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कानपुर: वैश्विक स्तर पर श्रील प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाते हुए इस्कॉन कानपुर द्वारा इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व अत्यंत दिव्य और अनूठे स्वरूप में मनाया जा रहा है. शहर के इस प्रतिष्ठित आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जहां तीन दिनों तक भक्ति और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिलेगा.

इस बार के महोत्सव का मुख्य आकर्षण भगवान श्री श्री राधा माधव का विशेष और मनमोहक शृंगार रहेगा. वृंदावन के दक्ष कारीगरों द्वारा भगवान के लिए बहुमूल्य रत्नों जटित विशेष पोशाक तैयार कराई गई है.

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चांदी के कलशों और 56 भोग के साथ मध्यरात्रि में मनेगा जन्मोत्सव. (Photo Credit: ETV Bharat)

दुर्लभ फूलों से सजावट और वर्चुअल रियलिटी शो: इसके साथ ही मंदिर के मुख्य अल्टर और पूरे परिसर को सजाने के लिए थाईलैंड और कोलकाता समेत देश-विदेश के चुनिंदा स्थानों से विशेष और दुर्लभ फूल मंगाए जा रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर की छटा देखते ही बनेगी. युवाओं और बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए इस बार वर्चुअल रियलिटी शो की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए श्रद्धालु भगवान कृष्ण की लीलाओं का त्रिआयामी अनुभव ले सकेंगे. वहीं, देश भर से आने वाले लगभग 400 कलाकार नृत्य, संगीत, भजन और नाट्यों के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां देंगे. मुंबई इस्कॉन चौपाटी से पधार रहे प्रख्यात वक्ता सुदामा प्रभु अपने वचनों से श्रद्धालुओं को कृष्ण कथा का रसास्वादन कराएंगे.

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400 कलाकार देंगे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, VR शो रहेगा आकर्षण. (Photo Credit: ETV Bharat)

वैदिक मंत्रोच्चार और महाभिषेक का पूरा कार्यक्रम: तीन सितंबर की शाम को विशेष शंख अभिषेक और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महोत्सव का औपचारिक शुभारंभ होगा. इसके बाद चार सितंबर को सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होगी और दिनभर श्रीमद्भागवत कथा, तुलसी अर्पण तथा दर्शन का क्रम चलेगा. दोपहर में विशेष शंखों द्वारा स्नान, शाम को पीतल और रात्रि 8 से 10 बजे के बीच शुद्ध चांदी के कलशों से भव्य अभिषेक संपन्न होगा, जिसमें सैकड़ों यजमान परिवार शामिल होंगे. रात्रि 10:30 बजे फलों के रस और पवित्र द्रव्यों से महाभिषेक शुरू होगा और मध्यरात्रि में 56 भोग अर्पित करने के बाद महाआरती के साथ जन्मोत्सव मनाया जाएगा.

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वृंदावन के कारीगरों ने तैयार की अनोखी पोशाक. (Photo Credit: ETV Bharat)

भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतज़ाम: लाखों की संख्या में पहुंचने वाले भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में विशाल वॉटरप्रूफ पंडाल तैयार किया गया है, ताकि बारिश का कोई खलल न पड़े. प्रशासन और केडीए के सहयोग से सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है, साथ ही सुगम यातायात के लिए विभिन्न पार्किंग स्थलों का निर्धारण कर वहां से मंदिर तक विशेष शटल बसों का संचालन किया जाएगा. सुरक्षा, शुद्ध पेयजल और सुव्यवस्थित भीड़ प्रबंधन के लिए इस्कॉन प्रबंधन पूरी तरह सतर्क है. इस्कॉन कानपुर के मंदिर अध्यक्ष प्रेम हरिनाम प्रभुजी ने सभी नगरवासियों से सपरिवार इस पावन महोत्सव में शामिल होकर महाप्रसाद का लाभ उठाने की अपील की है.

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