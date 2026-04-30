ISC टॉपर ओजस्वित पसरीचा ने बिना कोचिंग हासिल किए 100% अंक, सोशल मीडिया से बनाई थी दूरी
कानपुर के ओजस्वित पसरीचा ने ISC 12वीं की परीक्षा में 100 प्रतिशत अंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 4:40 PM IST|
Updated : April 30, 2026 at 6:01 PM IST
कानपुर: कानपुर में जैसे ही गुरुवार सुबह काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) की ओर से 10वीं व 12वीं के परिणाम जारी हुए, खलासी लाइन स्थित शीलिंग हाउस स्कूल खुशियों से सराबोर हो गया. स्कूल के 12वीं के छात्र ओजस्वित पसरीचा ने जब अपना परिणाम देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा क्योंकि उन्हें सभी मुख्य विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए थे.
ओजस्वित के परिजन भी तुरंत स्कूल पहुंचे और शिक्षकों के साथ मिठाई खिलाकर एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया. ओजस्वित ने गर्व से बताया कि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी केवल स्कूल की पढ़ाई के दम पर की और किसी भी तरह की कोचिंग की मदद नहीं ली.
पिछले सालों के पेपर सॉल्व किये: अपनी तैयारी की रणनीति साझा करते हुए ओजस्वित ने कहा कि उन्होंने प्री-बोर्ड परीक्षाओं और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को पूरी गंभीरता से हल किया था. उनकी तैयारी इतनी ठोस थी कि उन्हें अच्छे अंकों की पूरी उम्मीद थी, लेकिन नेशनल टॉपर की श्रेणी में आने की बात ने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया. बोर्ड के नियमानुसार उन्हें 100 प्रतिशत अंक मिले हैं, जो उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है. ओजस्वित ने अन्य छात्रों को सलाह दी कि विषयों पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए खुद के नोट्स बनाना सबसे प्रभावी तरीका है.
सोशल मीडिया से दूर रहे: जब ओजस्वित से सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस चकाचौंध से पूरी तरह दूर रहे. उन्होंने व्हाट्सएप का उपयोग भी केवल तभी किया जब पढ़ाई से संबंधित किसी महत्वपूर्ण जानकारी की आवश्यकता महसूस हुई. उनका मानना है कि यदि छात्र का अपनी इच्छाओं और सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण है, तो उसे सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता. यही अनुशासन उन्हें आज इस मुकाम पर लेकर आया है, जहां पूरा शहर उनकी उपलब्धि पर गर्व कर रहा है.
गणित में शोध करने का सपना: भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए ओजस्वित ने बताया कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान 17 मई को होने वाली जेईई एडवांस की परीक्षा पर केंद्रित है. वह आईआईएससी (IISc) बेंगलुरु में दाखिला लेकर गणित के क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं और भविष्य में एक डेटा एनालिस्ट बनने की इच्छा रखते हैं. इसके अतिरिक्त, उन्होंने अर्थशास्त्र की भी पढ़ाई की है, इसलिए वह एक इकोनॉमिस्ट बनकर देश की सेवा करने का विकल्प भी खुला रखते हैं. उनकी यह बहुमुखी सोच और स्पष्ट लक्ष्य उन्हें अन्य छात्रों के लिए एक प्रेरणास्रोत बनाते हैं.
यह भी पढ़ें- ICSE-ISC रिजल्ट: छात्राओं का दबदबा, लखनऊ के टॉपर्स ने रचा इतिहास