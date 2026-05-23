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कानपुर किडनी कांड: मास्टरमाइंड डॉ. रोहित के 2 और सहयोगी गिरफ्तार, हर ट्रांसप्लांट के मिलते थे 50 हजार

Facebook से शुरू हुआ था जुर्म का नेटवर्क: पकड़े गए शातिर आरोपियों की पहचान बहराइच निवासी सैफुद्दीन और कानपुर के चकेरी निवासी अखिलेश तिवारी के रूप में हुई है. पुलिस ने शुरुआती पूछताछ और आवश्यक मेडिकल की कार्रवाई पूरी कर दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जुडिशियल रिमांड पर सीधे जेल भेज दिया गया है. डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी मेडिकल फील्ड से ही जुड़े हैं और फ्रीलांसर के तौर पर अलग-अलग शहरों में ओटी की सुविधाएं देते थे. मुख्य आरोपी सैफुद्दीन एक सर्टिफाइड ओटी टेक्नीशियन है, जिसकी Facebook के जरिए मुलाकात इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड डॉ. रोहित से हुई थी.

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि मामले में लगातार चल रही विवेचना और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर गीता नगर क्रॉसिंग के पास से इन दोनों अभियुक्तों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है.

कानपुर: कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो और शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों आरोपी इस रैकेट के मुख्य मास्टरमाइंड डॉ. रोहित की टीम का बेहद अहम हिस्सा थे. ये दोनों आरोपी किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान सर्जनों और डॉक्टरों को असिस्ट करने के साथ-साथ ओटी (ऑपरेशन थियेटर) की सुविधाएं और निकाली गई किडनी को सुरक्षित रखने का काम संभालते थे.

प्रति ऑपरेशन मिलते थे 50 हजार रुपये: सैफुद्दीन के माध्यम से ही दूसरा आरोपी अखिलेश तिवारी भी बाद में डॉ. रोहित के सीधे संपर्क में आया था. अखिलेश तिवारी ने ग्वालियर से बकायदा ANM नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है और वह मेडिकल प्रक्रियाओं का जानकार है. डॉ. रोहित ही इन दोनों से फोन पर संपर्क करके अवैध सर्जरी को अंजाम देने के लिए इन्हें कानपुर लाया था. डीसीपी वेस्ट ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में इन दोनों ने स्वीकार किया है कि वे कानपुर के आहूजा हॉस्पिटल में हुए अवैध ऑपरेशन की टीम में सक्रियता से शामिल थे.

कई बड़े नर्सिंग होम पुलिस के रडार पर: इसके अलावा उन्होंने शहर के कुछ अन्य नामचीन नर्सिंग होम में भी आधा दर्जन से अधिक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट में डॉक्टरों की मदद करने की बात कबूली है. आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें प्रति ऑपरेशन 50 हजार रुपए का फिक्स भुगतान मिलता था. इसके साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किसी नए डोनर या मरीज को फंसाकर लाने पर अलग से मोटा कमीशन दिया जाता था. इनका मुख्य काम ऑपरेशन के दौरान सर्जनों की मदद करना और इंसानी शरीर से निकाली गई किडनी को विशेष केमिकल में सुरक्षित रखना होता था.

अब तक कुल 13 आरोपी भेजे गए जेल: उन्होंने यह भी माना कि वे इससे पहले भी कई बार दिल्ली और एनसीआर में डॉ. रोहित और उनकी टीम के साथ मिलकर इस तरह के अवैध ऑपरेशनों को अंजाम दे चुके हैं. इस हाई-प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय किडनी स्कैंडल में कानपुर पुलिस अब तक बेहद कड़ी कानूनी कार्रवाई कर चुकी है. डीसीपी ने बताया कि मामले में पहले ही 11 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था. अब इन दो नए आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है.

फरार आरोपियों की तलाश में दबिश जारी: पकड़े गए आरोपियों से मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर कुछ अन्य संदिग्ध और नामी अस्पताल संचालक भी हमारे रडार पर हैं जो अभी फरार चल रहे हैं. हमारी विशेष टीमें लगातार उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और जल्द ही इस रैकेट से जुड़े बाकी सफेदपोश चेहरों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. हालांकि, पुलिस का कहना है कि डोनर और रेसिपिअंट (किडनी लेने वाले) के खुलकर सामने न आने के कारण कुछ बड़े अस्पताल संचालकों के खिलाफ तत्काल ठोस कानूनी कार्रवाई करने में आंशिक मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

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