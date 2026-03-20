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कानपुर में दुष्कर्म के बाद मासूम बच्ची की हत्या, मुठभेड़ में मुख्य आरोपी सहित 3 गिरफ्तार

कानपुर : बिधनू थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय बच्ची को अगवा करके दुष्कर्म और फिर हत्या करके शव खेत में दफनाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुठभेड़ में मुख्य आरोपी और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है. बता दें, बीते मंगलवार को घर से कुछ ही दूरी पर स्थित गेहूं के खेत बच्ची का शव बरामद हुआ था.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संकल्प शर्मा के अनुसार मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी सन्नी ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने शराब के नशे में पहचान का फायदा उठाकर मासूम को बिस्किट खिलाने के बहाने अगवा किया था. इसके बाद हवस का शिकार और पकड़े जाने के डर से गला घोंट कर बच्ची को मार डाला. सबूत मिटाने के लिए शव को खेत में दफन कर दिया था. इस मामले में दो अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.







ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संकल्प शर्मा ने बताया कि सोमवार शाम बिधनू थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 5वीं कक्षा की छात्रा खेत में बकरियां चराने गई थी. शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश की, लेकिन मासूम का कोई सुराग नहीं लगा. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी. परिजनों ने अगले दिन सुबह खेतों में खोजबीन की शुरू की तो गेहूं के खेत में ताजी मिट्टी खुदी देख आशंका हुई. मिट्टी हटाने पर बच्ची का शव दबा मिला. पुलिस टीम पहुंची तो परिजनों ने पड़ोसी युवक सन्नी पर शक जताया. इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सन्नी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. उसके पैर में गोली लगी है. दो अन्य संदिग्धों को भी पकड़ा गया है. मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.