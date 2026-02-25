कानपुर सेंट्रल स्टेशन से मासूम बच्ची का अपहरण, 300 CCTV चेक करने के बाद पकड़ में आया आरोपी
कानपुर जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने 24 घंटे के भीतर हासिल की सफलता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 25, 2026 at 2:57 PM IST
कानपुर : कानपुर सेंट्रल स्टेशन से मंगलवार रात अपहरण की गई मासूम बच्ची (5) को बरामद करने में जीआरपी और आरपीएफ की टीम को सफलती मिली है. शिकायत मिलने के बाद जीआरपी और आरपीएफ टीम ने स्टेशन पर लगे करीब 300 CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले. जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति बच्ची को गोद में उठाकर जाता हुआ दिखाई दिया. इसके बाद सर्विलांस की मदद से बुधवार सुबह संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.
सीओ जीआरपी दुष्यंत सिंह ने बताया कि मंगलवार रात महिला चंदा पांडेय ने अपनी पांच साल की मासूम बच्ची के लापता होने की सूचना दी थी. इसके बाद तत्काल एक्शन लेते हुए आरपीएफ की मदद से पहले सर्च अभियान चलाया गया. हालांकि इस दौरान प्लेटफार्म पर कोई संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में एक संदिग्ध युवक बच्ची को गोद ले जाते हुए नजर आया. इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई. बुधवार सुबह को युवक को बच्ची के साथ हैबतपुर/खैरतगंज जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़े गए युवक का नाम राजू धीमर है और वह जालौन का रहने वाला है. उसकी आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है.
सीओ जीआरपी दुष्यंत सिंह के मुताबिक प्राथमिक जांच में सामने आया कि महिला चंदा पांडे मंगलवार रात अपने दो बच्चों के साथ दिल्ली साइड के फुटओवर ब्रिज पर सो रही थी. इसी दौरान आरोपी युवक बच्चा चुरा ले गया. आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया गया है.
