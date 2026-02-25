ETV Bharat / state

कानपुर सेंट्रल स्टेशन से मासूम बच्ची का अपहरण, 300 CCTV चेक करने के बाद पकड़ में आया आरोपी

कानपुर : कानपुर सेंट्रल स्टेशन से मंगलवार रात अपहरण की गई मासूम बच्ची (5) को बरामद करने में जीआरपी और आरपीएफ की टीम को सफलती मिली है. शिकायत मिलने के बाद जीआरपी और आरपीएफ टीम ने स्टेशन पर लगे करीब 300 CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले. जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति बच्ची को गोद में उठाकर जाता हुआ दिखाई दिया. इसके बाद सर्विलांस की मदद से बुधवार सुबह संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

घटना की जानकारी देते दुष्यंत सिंह सीओ, जीआरपी. (Video Credit : ETV Bharat)

सीओ जीआरपी दुष्यंत सिंह ने बताया कि मंगलवार रात महिला चंदा पांडेय ने अपनी पांच साल की मासूम बच्ची के लापता होने की सूचना दी थी. इसके बाद तत्काल एक्शन लेते हुए आरपीएफ की मदद से पहले सर्च अभियान चलाया गया. हालांकि इस दौरान प्लेटफार्म पर कोई संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में एक संदिग्ध युवक बच्ची को गोद ले जाते हुए नजर आया. इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई. बुधवार सुबह को युवक को बच्ची के साथ हैबतपुर/खैरतगंज जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़े गए युवक का नाम राजू धीमर है और वह जालौन का रहने वाला है. उसकी आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है.